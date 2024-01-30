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Hava Bozdu Hamsi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Hava Bozdu Hamsi Rekor Kırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki balık tezgahları olumsuz havadan etkilendi. Marmara Denizi'ndeki fırtına, birçok tezgahı boş bırakırken hamsinin fiyatı ise bu senenin rekorunu kırdı.

Hava Bozdu Hamsi Rekor Kırdı
30.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 11:12
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Hava bozdu hamsi rekor kırdı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki balık tezgahları olumsuz havadan etkilendi. Marmara Denizi'ndeki fırtına, birçok tezgahı boş bırakırken hamsinin fiyatı ise bu senenin rekorunu kırdı.

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bu hafta çok sayıda balıkçı teknesi denize açılamadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ne az sayıda balık gelirken bazı balıkçılar tezgah açamadı. Bu yıl tezgahları en çok süsleyen balık olan hamsinin kilo fiyatı ise 200 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Balıkçı Ramazan Dere, hamsi ile birlikte tüm balık fiyatlarının da arttığını ifade ederek, hava koşullarına bağlı olarak önümüzdeki 3 gün daha bu durumun devam edebileceğini kaydetti.

Ramazan Dere, "Geçen haftaya göre balık fiyatları bir hayli pahalandı. Bu hafta hamsinin kilosu 200 liraya kadar çıktı. Normalde 70 lira olan sardalya ve istavrit 80-100 lira bandına yükseldi. Hava koşulları nedeniyle önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da yükselişe geçebilir. Şu an bazı balıkçılar da zaten kapalı. Bunun nedeni de az balık gelmesi. Önümüzdeki 3 gün daha fırtına devam edecek diye ön görüyoruz. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte fiyatlar tekrar düşecektir," dedi.

Kaynak: İHA
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