Hava yeniden ısındı, plajlar doldu

Hava sıcaklığının yeniden yükseldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da son birkaç gündür mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı bugün mevsim normallerine döndü. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Sahillerde gözle görülür bir yoğunluk yaşandı. İlçenin Gümbet, Ortakent, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası sahillerinde turistler denize girip güneşlendi.

Bodrum'da hava sıcaklığının birkaç gün içerisinde 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. - MUĞLA