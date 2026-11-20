Havran Ziraat Odası tarafından hazırlanan 21,5 milyon lira bütçeli Zirai Drone (ZİHA) Projesi için hibe sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında temin edilecek insansız hava araçlarıyla üreticilere ilaçlama ve gübreleme hizmeti sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Havran Ziraat Odası'nın hazırladığı Zirai Drone Projesi için hibe sözleşmesi imzalandı. Toplam 21,5 milyon lira proje bedeline sahip yatırım ile tarımsal üretimde modern teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında alınacak zirai insansız hava araçları (ZİHA) sayesinde üreticilere eş zamanlı ilaçlama ve gübreleme hizmetleri sunulacak. Böylece hem iş gücü maliyetlerinin azaltılması hem de tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Düzenlenen programa Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Havran Ziraat Odası Başkanı Adem Yakut, Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Emre Çakan ile teknik personeller katıldı.

Yetkililer, projenin üreticilerin teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanmasına katkı sağlayacağını belirterek yatırımın Balıkesir tarımına ve Havranlı üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.