Hayırsever Hüseyin Gümüşlü Sarıgöl'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Hayırsever Hüseyin Gümüşlü Sarıgöl'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayırsever Hüseyin Gümüşlü Sarıgöl\'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hayırsever Hüseyin Gümüşlü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gümüşlü, ilçede birçok okul, hastane, Kur'an kursu ve cami yaptırmıştı.

21.05.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hayırsever Hüseyin Gümüşlü (88), kendisinin yaptırdığı camide kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Gümüşlü ailesinin yakınları ve çok sayıda Sarıgöllü vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gümüşlü'nün naaşı gözyaşları arasında Tırazlar Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Hüseyin Gümüşlü, Sarıgöl'de birçok okul, hastane, Kur'an kursu, cami yaptırmış ve en son olarak ilçenin Karacaali Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi için 5 gün önce protokol imzalamıştı. Hayırsever iş adamı Hüseyin Gümüşlü ilçede 41 yıl vergi rekortmeni oldu. İş hayatını bıraktıktan sonra Gümüşlü, ilçesi Sarıgöl için birçok eser yapmaya devam etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayırsever Hüseyin Gümüşlü Sarıgöl'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayırsever Hüseyin Gümüşlü Sarıgöl'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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