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Hayvansever Esnafın Duyarlı Hareketi

Osmaniye'de esnaf, yaralı kedinin tedavi masraflarını birlikte karşılayarak sahip çıktı.

13.10.2024 10:29
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir otomobilin ezip yaralı halde bıraktığı kediye, sanayi sitesi esnafı sahip çıktı. Esnaf aralarında topladıkları parayla yaralı kediyi tedavi ettirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Cemalpaşa mahallesinde bulunan oto sanayi sitesi içerisinde bir otomobil, kediye çarparak yaraladı. Yaralı halde kediyi bulan bir vatandaş, kediyi hemen alarak veteriner kliniğine götürdü. Yaralı kedi burada yapılan 3 saatlik ameliyatın ardından bacaklarına platin takıldı. Kedinin otomobilin altında kaldığı oto sanayi sitesi esnafı konuya duyarsız kalmadı. Yaralı kedinin ameliyat ve tedavi masraflarını sanayi sitesi esnafı aralarında para toplayarak karşıladı.

Kedinin tedavisinde katkıda bulunan sanayi sitesi esnaflarından Hasan Çiftçi " Bir kediye otomobil çarpmış. Sanayi sitesi esnafı olarak aramızda para topladık, tedavi ettirdik. Tedavisi masraflıydı ama olsun, kediye çarpan otomobil belki yanlışlıkla çarpmıştır. Ama bazen hayvanların üzerine araba sürüyorlar, bu çok yanlış bir şey onlarda can taşıyor" dedi.

Kedinin tedavisini ve ameliyatını yapan Veteriner Hekim Mahmut Tozcuer," Yaralı kedimiz bize geldiğinde oldukça kötü durumdaydı. Otomobilin tekerlekleri arka bacaklarının kuyruk sokumu ile birlikte üzerinden geçmiş, İç kanaması vardı, kanamayı durdurduk ameliyat yaptık, tekrar yürümesi ve sağlığına kavuşması için bacaklarına platin uyguladık. Şu anda yoğun bakım süreci devam ediyor" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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