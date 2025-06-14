Hekimsen'den Mobbinge Tepki - Son Dakika
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Yerel

Hekimsen'den Mobbinge Tepki

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14.06.2025 10:07
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Hekimsen\'den Mobbinge Tepki
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Hekimsen Genel Başkanı Dr. Kurban, Denizli'deki doktorun mağduriyetine karşı savaşacaklarını duyurdu.

Hekimsen'den Denizli'deki doktora yönelik mobing iddiasına tepki

Hekimsen Sendikası Genel Başkanı Dr. Adil Kurban:

"Bir hekimi mağdur ettiniz, tüm hekimleri karşınıza aldınız"

"Yalnız değilsiniz, artık Hekimsen var mottosuyla mücadelelerinin kararlılıkla sürdüreceğiz"

DENİZLİ - Hekimsen Sendikası Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, Denizli'de görev yapan bir hekimin idari mobbinge maruz bırakıldığını iddia ederek, "Hekimimiz hukuken geçersiz olan bu ceza nedeniyle, ailesinden ve evinden 150 kilometre uzaklıktaki bir ilçeye görevlendirildi. Bir hekimi mağdur ettiniz, tüm hekimleri karşınıza aldınız" dedi.

Denizli'de görev yapan bir hekimin, idari baskı ve usulsüz cezalar nedeniyle yaşadığı mağduriyet, Hekimsen Sendikası'nı harekete geçirdi. Türkiye genelinde 20 binden fazla kayıtlı üyesi bulunan Hekimsen, yaşananlara sessiz kalmayarak Genel Başkan Dr. Adil Kurban liderliğinde Denizli'ye çıkarma yaptı.

İddialara göre, bir ilçede görev yapan hekim, yöneticilerinin haksız uygulamalarına itiraz ettiği için disiplin soruşturmasına maruz kaldı. Kapının sert kapanması gibi basit bir olay gerekçe gösterilerek uyarı cezası verilen hekim, hukuken geçersiz olduğu öne sürülen bu ceza nedeniyle, ailesinden ve evinden 150 kilometre uzaklıktaki bir ilçeye görevlendirildi. İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapan Hekimsen Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, "Hekim arkadaşımız yalnızlığa itilmiş, psikolojisi ileri derecede bozulmuş durumda. Eşinden, çocuğundan ayrı, yaşadığı haksızlığın sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılmıştır. Bu nedenle sendika olarak Kocaeli'nden Denizli'ye geldik" dedi.

"Yalnız değilsiniz, artık Hekimsen var mottosuyla mücadelelerinin kararlılıkla sürdüreceğiz"

Hekimlerin ve sağlık çalışanları asla yalnız bırakmayacaklarını belirten Hekimsen Sendikası Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, "Yapılan bazı idari hataların getirdiği ve çok yanlış bir sonucun sonunda bir hekimin belki de hayatına mal olabilecek riskleri girmesi nedeniyle de biz buradayız. Öyle ki çok basit bir olay yüzünden 150 kilometre öteye kişinin tayini yapılıyor. Esas itibariyle idari mekanizmalarda yaşanan hatalar ve eksikler kendisi tarafından üst makamlara bildirildiğinde buna bağlı çıkmış sonucunda çıkmıştır. Hekimsen sendikası olarak 'Yalnız değilsiniz, artık Hekimsen var " mottosuyla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini duyurdu. Biz hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı asla yalnız bırakmayız" diye konuştu.

"Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü randevu vermiyor"

Denizli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünden resmi randevu talebinde bulunmalarına rağmen, hiçbir geri dönüş alamadıklarına dikkat çeken Genel Başkan Kurban, "Burada Denizli Valisinden 4 gündür randevu alamıyoruz. Denizli Sağlık Müdürlüğü randevu vermiyor. Yine bir kaymakam soruşturma açıyor ama mevzuata uygun değil. Hatalarla dolu, soruşturma iptal edilmesi gerekiyor. Bir uyarı yüzünden kimse 150 kilometre öteye gönderilemez. Düşünün iki tane çocuğunuz var karınız var ve eviniz var. Bir yerde oturuyorsunuz ve sana gelip 'Sen her gün 150 kilometre ilerideki bir yere gideceksin' diyorlar. Ailenizi bırakıp gitmek zorunda kalırsınız. Yakında ilçeler var oraya yapmıyorlar gidip en uzak noktadaki yere götürüyorlar. Baştan aşağıya hatalarla dolu bir süreç. Hukuki olarak yürütmeye durdurmaya alamadık. Denizli Valiliğinden, Denizli Sağlık Müdürlüğünden görüşemiyoruz. Benim üyem ve aynı zamanda hekimimim hakkının gasp edilmesi göz yumuyor ve izliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hekimsen camiası olarak bu olayı protesto ediyoruz"

Hekimsen camiası olarak bu olayı protesto ettiklerini dile getiren Genel Başkan Kurban "Bu açıdan baktığımda olmaması gereken benim memleketime, milletime ve devletime hiç yakışmayacak seviyede bir idari olaylar ile burada karşılaştık ve bundan çok rahatsız olduk. Hekimsen camiası olarak bu olayı protesto ediyoruz. Böyle bir sorun için Hekimsen camiası kalktı ve Denizli'ye geldi. Sırf bu problem yüzünden bu olacak bir şey mi" diye tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Politika, Sendika, Denizli, Kurban, Sağlık, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hekimsen'den Mobbinge Tepki - Son Dakika

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