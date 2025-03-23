Hentbol Maçında Romantik An

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Sivas Gençlik Spor antrenörü, maçta sevgilisine sürpriz evlilik teklifi yaptı.

23.03.2025 13:18
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- Hentbol maçında sürpriz evlilik teklifi

SİVAS - Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde oynanan Sivas Gençlik Spor Kulübü-Giresun spor karşılaşması unutulmaz bir sürprize sahne olurken, Sivas Gençlik Spor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Kürşat Eryıldız, basketbol antrenörü Yaren Kuzucu'ya evlilik teklifi yaptı.

Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde oynanan Sivas Gençlik Spor Kulübü - Giresunspor mücadelesi yalnızca spor heyecanıyla değil, aynı zamanda unutulmaz bir sürprizle hafızalara kazındı. Sivas Gençlik Spor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Kürşat Eryıldız (24), basketbol antrenörü Yaren Kuzucu'yav sahada evlilik teklifi yaptı. Lise yıllarında tanışan ve tam 10 yıldır birlikte olan Yaren Kuzucu ve Kürşat Eryıldız çifti, aynı liseden mezun oldu. Eryıldız, üç gün sonra doğum günü olan sevgilisine unutulmaz bir an yaşatmak için maç öncesinde hazırlık yaptı. Yardımcı antrenör, aniden saha ortasına çağrılan Yaren Kuzucu'ya, pankart, çiçek ve yüzük ile birlikte sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Tribünlerden alkış ve ıslıklarla desteklenen bu unutulmaz an, spor salonunda duygu dolu anlara sahne oldu.

"İkimiz de sahadan geliyoruz, bu geleneği bozmak istemedim"

Heyecanı, mutluluğu bir arada yaşadığını ve sahada evlilik teklifi yapma fikrinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Kürşat Eryıldız, "Hentbol antrenörüyüm. Sivas Gençlik Spor Kulübü bünyesinde, yardımcı antrenörlük yapıyorum. Lise 1'de başlayan, 10 yıllık bir birlikteliğimiz vardı. Birlikte aynı lise ve üniversiteyi bitirdik. İnşallah, tamamına erdirmek için bir yola baş koyduk. 3 gün sonra doğum günü olacak ancak maçımın tarihine uymadı. Bende, kendi çapımda böyle bir sürpriz hazırlamak istedim. Süreç biraz sancılı geçti ama bir şekilde halledebildik. Her konuda birbirimize anlayış gösteriyoruz. İkimizde sahadan geliyoruz. Bende bu geleneği bozmak istemedim, sahadan devam edelim ve bir yuva kuralım dedim" şeklinde konuştu.

"Beklenmedik bir an oldu, çok heyecanlandım"

Yaşadığı büyük sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yaren Kuzucu, "Basketbol antrenörüyüm. Geçen yıl birlikte işe başladık. Aynı kurumda olduğum için mutluyum. Böyle bir şey beklemiyordum. Kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Şuan biraz sakinleştim ama aynı zamanda çok duygulandım. Zaten 10 yıldır görüşüyorduk. Sonucun bizim için böyle olması inşallah hayırlı olur ve güzel bir şekilde ilerleriz. Böyle olması benim için daha güzel oldu. Bu şekilde değil, normalde de beklemediğim bir teklifti. Sürekli söylüyordum ve şikayetçiydim. Bu şekilde gerçekleşmesi benim için daha büyük bir sürpriz oldu. Çok duygulandım. Uzun bir süre sonra bu şekilde sonuçlanmasını bekliyorum ama hiç beklemediğim bir ortamda olduğu için beni daha fazla heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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