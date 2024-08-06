Hiroşima Atom Bombası Saldırısının 79. Yıl Dönümü Anıldı

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ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler trajedinin 79. yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.

ABD'nin Japonya'ya karşı gerçekleştirdiği dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden 79 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybedenler felaketin yıl dönümünde Hiroşima kentinde düzenlenen geleneksel törenle anıldı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda bir araya gelen kurban yakınları, siyasiler, 109 ülkenin temsilcileri ile halk, ABD'ye ait "Little Boy" (Küçük Oğlan) adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 08.15'te sessizliğe bürünerek saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı törende atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler ile döneme tanıklık edenlerin isimlerinin yer aldığı 344 bin 306 kişilik liste, barış anıtına asıldı. Güncel listeye geçen yıldan bu yana yaşamını yitiren ve dönem tanığı olan 5 bin 79 kişinin isimleri de eklendiği görüldü.

Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Ukrayna ve Filistin'i hatırlattı

Törende Barış Deklarasyonu'nu okuyan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, dünya genelinde artan askeri çatışmalara değinerek Rusya'nın Ukrayna saldırıları ve Filistin'de giderek kötüleşen durum nedeniyle sayısız masum insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Bana öyle geliyor ki, bu küresel trajediler uluslar arasında güvensizliği ve korkuyu derinleştirmekte, aslında reddetmemiz gereken 'uluslararası sorunları çözmek için askeri güce güvenmemiz gerektiği' yönündeki kamuoyu varsayımını güçlendirmektedir" dedi.

Matsui "Dünyanın içinde bulunduğu kaotik durum karşısında karamsarlığa kapılmayalım. Bunun yerine, atalarımız kadar kararlı olalım ve kalplerimizdeki umudun ışığıyla bir olarak kolektif eylemde bulunalım. Birliğimiz, şu anda nükleer caydırıcılığa bel bağlayan liderleri politikalarını değiştirmeye ikna edecektir. Bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Barışı paylaştığımız bir dünya inşa edelim"

İnsanların güven duygusunu ulusal sınırlarının ötesine yayması gerektiğini vurgulayan Matsui, "Hepimizin barış kültürünü paylaştığı bir dünya inşa edelim" çağrısında bulundu. Gençler başta olmak üzere herkesin Hiroşima'yı ziyaret etmesi gerektiğini belirten Matsui, "Herkese, burada yaşadıklarını yüreklerinde hissederek her yaştan insanla bir dostluk çemberi oluşturmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Umudum tüm dünya liderlerinin Hiroşima'yı ziyaret etmesi"

Geçen yıl dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1.98 milyon kişinin Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni ziyaret etmesinin barış bilincindeki gelişmenin işareti olduğunu ifade eden Matsui, "Umudum tüm dünya liderlerinin Hiroşima'yı ziyaret etmesi, sivil toplumun iradesini tecrübe etmesi, atom bombası hakkında daha derin bir anlayış kazanması ve atom bombası saldırısından sağ kurtulanların 'Hiç kimse bizim çektiğimiz acıyı çekmemeli' yakarışını yüreklerinde hissetmesidir" şeklinde konuştu.

Matsui'den Japonya hükümetine çağrı

Japonya hükümetine seslenen Matsui, ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin desteklemediği ve ABD'nin koruma şemsiyesi altındaki Japonya'nın da imzalamadığı Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı (TPNW) imzalamaya çağırarak "Ayrıca, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya yönelik pratik bir çaba olarak Japonya'nın önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak olan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasına Taraf Devletler Üçüncü Toplantısı'na gözlemci olarak katılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Misyonumuz atom bombası gerçeğini gelecek nesillere aktarmaktır"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise 79 yıl önce ilk olarak Hiroşima, ardından Nagazaki'de yaşanan yıkım ve acıların asla tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak "Savaşta atom bombasına maruz kalan tek ülke olarak Japonya'nın misyonu, atom bombası gerçeğini gelecek nesillere aktarmaktır" dedi. Uluslararası toplumda nükleer silahsızlanma konusundaki fikir ayrılıklarının derinleştiğini hatırlatan Kishida, "Dünya, Soğuk Savaş'ın zirvesinden bu yana ilk kez nükleer silah sayısındaki düşüş eğilimini tersine çevirmenin eşiğinde" uyarısında bulundu. "Nükleer silahlardan arınmış bir dünyaya giden yol ne kadar zor olursa olsun bu konuda ilerlemekten vazgeçemeyiz" diyen Kishida, uluslararası toplumu nükleer silahsızlanma konusunda harekete geçmeye teşvik etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres mesaj gönderdi

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanmadan Sorumlu Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu da törende BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gönderdiği mesajı okudu. "Geçen yıldan bu yana küresel güvensizlik ve bölünme daha da derinleşti. Bazıları nükleer kılıcı bir kez daha pervasızca sallıyor" denilen mesajda, nükleer silah kullanma tehditlerine atıfla "Dünya bu kabul edilemez davranışı kınama konusunda birlik olmalıdır. Silahsızlanmayı hayata geçirmek için yeni çözümler bulmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

Hiroşima ilk atom bombasının hedefi olmuştu

6 Ağustos 1945'te ABD dünya tarihinde ilk kez Japonya'ya karşı atom bombası kullanmıştı. Yaklaşık 160 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, yüzbinlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Japonya 9 Ağustos 1945'te ise ikinci atom bombasının hedefi olmuş, ülke Nagasaki'de büyük bir yıkımla yüz yüze gelmişti. - TOKYO