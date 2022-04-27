Hisarcık'ta "Gençliğe Değer" projesi - Son Dakika
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Hisarcık'ta "Gençliğe Değer" projesi

27.04.2022 10:28
Hisarcık'ta "Gençliğe Değer" projesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Gençliğe Değer" isimli proje çerçevesinde gençler için iftar programı düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Gençliğe Değer" isimli proje çerçevesinde gençler için iftar programı düzenlendi.

Kutlubeyler köyü İmam Hatibi Selahaddin Aydın, "Gençliğe Değer" isimli proje çerçevesinde ilgilendiği gençlerle ilçe merkezinde iftar programı düzenledi.

İftar öncesi Diyanet Gençlik Merkezinde İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol gençlerle sohbet etti ve oyun oynayarak hoş vakit geçirildi. Gençler iftar vaktinde top atışını izleyerek iftarlarını yaptılar ve çayla birlikte sohbet ettiler. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta Gençliğe Değer projesi
Hisarcık'ta Gençliğe Değer projesi
Hisarcık'ta Gençliğe Değer projesi
Hisarcık'ta Gençliğe Değer projesi

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Hisarcık, Kütahya, Aydın, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hisarcık'ta 'Gençliğe Değer' projesi - Son Dakika


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