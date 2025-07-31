Hızar\'dan Vali Çiçek\'e Destek

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Hızar, Vali Çiçek'e övgüler yağdırarak, "Valimiz sadece Kayseri için değil, Türkiye için de büyük bir şanstır" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e yönelik eleştirileri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ali Hızar, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Aşkın Genç'in ifadelerini "yapıcı olmaktan uzak ve talihsiz" bulduğunu belirterek, Vali Gökmen Çiçek'e destek mesajı verdi.

"Valimiz halkın gönlünde taht kurmuştur"

Ali Hızar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiği günden bu yana Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, Kayseri'nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına büyük katkılar sunmuştur. Halkla kurduğu güçlü iletişim, samimiyeti ve ortaya koyduğu projelerle herkesin gönlünde yer edinmiştir. Böyle bir devlet insanının mesnetsiz eleştirilerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

"Avrupa'daki Kayserililer olarak yanındayız"

Hızar, Avrupa'da yaşayan Kayserili iş insanlarının da Vali Gökmen Çiçek'in çalışmalarını yakından takip ettiğini ve desteklediğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Valimiz ile kamu kurumları ve yerel aktörler arasında yürütülen uyumlu çalışmalar, Kayseri'ye önemli kazanımlar sağlamıştır. Kayseri iş dünyası olarak bizler, bu vizyoner yöneticinin her zaman yanında olacağız." - KAYSERİ