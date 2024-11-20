Hopa'da Eğitim İçin Kooperatif Kuruldu - Son Dakika
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Hopa'da Eğitim İçin Kooperatif Kuruldu

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Hopa'da gönüllüler, eğitim alanında laik, demokratik ve çağdaş bir model oluşturmak amacıyla Hopa Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatifin kurucu üyeleri, bölgedeki eğitim eksikliklerini gidermek için dayanışma ile eğitim hizmetleri sunmayı hedefliyor.

20.11.2024 15:28  Güncelleme: 15:42
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde bir araya gelen gönüllüler Hopa Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatifin kurucu üyelerinden Osman Akyürek, "Hiçbir siyasi fark gözetmeksizin, Hopa için, bölge için ve ülke için eğitime katkı vermek amacıyla Hopa Çağdaş Eğitim Kooperatifi kurarak hayata geçirdik. El birliğiyle laik, demokratik ve çağdaş bir eğitim yapısını hayata geçireceğiz" dedi.

Artvin'de Hopa Belediyesi'nin öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, Hopa Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatifin kurucu üyelerinden mali müşavir Osman Akyürek, kooperatifin amacını şöyle açıkladı:

"Hopa'da 20 gün önce Hopa Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni kurduk. Bu kooperatifin asıl amacı; Hopa'da laik, demokratik, çağdaş bir eğitimin temellerini atmaktır. Buradaki eksiklikleri gördük ve özel sektör girişimi olarak değil, halkımızın gönlünde yer bulan imece usulü dayanışmayı hayata geçirmek amacıyla bir araya geldik. Hiçbir siyasi fark gözetmeksizin, Hopa için, bölge için ve ülke için eğitime katkı sağlamak amacıyla bu kooperatifi kurduk. Artvinliler, Hopalılar, Kemalpaşalılar olarak el birliğiyle bu projeyi hayata geçireceğiz."

"Eğitimi hak temelli görüyoruz"

Hopa Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü ve kooperatif kurucularından Bülent Topal du şunları kaydetti:

"Biz eğitimi hak temelli olarak görüyoruz ve mağduriyetlerin, yoksullukların sınıfsal olduğunu düşünüyoruz. Hopa'da pek çok aile, çocuklarını daha nitelikli bir eğitim almak için Arhavi'ye, büyük şehirlere veya Batum'a gönderiyor. Biz, Hopa'daki tüm çocukların bilimsel, laik ve nitelikli bir eğitime ulaşmasını hedefliyoruz. Bu yüzden kooperatif modelini tercih ediyoruz. Kooperatif modelinin avantajı, demokratik ve katılımcı bir yapıya sahip olmasıdır. Ayrıca, kar amacı gütmeyen bir modeldir ve elde edilen karlar, başka eğitim faaliyetlerine aktarılacaktır. Kooperatifimize üye olan herkesin eşit söz ve oy hakkı vardır. Bu nedenle kooperatif modelini tercih ettik."

Emekli öğretmen ve kooperatif kurucularından Gürbüz Akyüz, Hopa'daki eğitim durumu hakkında "Eğitim, Hopa'da ve Türkiye çapında oldukça zayıf. Hopa'da eğitim, il genelinde sondan birinci sırada. Hopa'daki eğitimi düzene sokmak için gönüllüler olarak bir araya geldik ve eğitimi en azından belli bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Hopalılara katılım çağrısı

İnşaat mühendisi ve kooperatif kurucularından Gülçin Ustabaş, Hopa halkını kooperatife katılmaya davet ederek, "Hopa'da nitelikli, bilimsel eğitime destek vermek ve aynı zamanda sosyal adaleti sağlamak için eğitim kooperatifi kurduk. Bu amaçla, Hopa halkını kooperatifimize katılmaya ve bize destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Turizmci ve kooperatif kurucusu Hatice Çakmak Korkmaz, Hopa'daki eğitim düzeyinin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bir anne olarak, Hopa'daki eğitim seviyesini daha iyi bir noktaya taşımak için değerli arkadaşlarımla birlikte kooperatifimizi kurmaya çalışıyoruz. Geleceğimizi ancak kaliteli bir eğitimle güvence altına alabiliriz" ifadesini kullandı.

Avukat ve aynı zamanda kooperatif kurucusu olan Sümeray Çelik, örnek ve başarılı bir model olduğunu düşündükleri için kooperatif modelini seçtiklerini söyleyerek " Bursa'dan bir model olarak eğitim kooperatifi modelini seçtik. Bu kooperatifi seçme nedenimiz, demokratik olması ve vakıflarda olduğu gibi bir mütevelli heyeti yönetimi yerine herkesin aynı anda karar sahibi, söz sahibi olabilmesidir. Kooperatifi doğru bulmamızın sebebi de budur" diye konuştu.

Hopa\'da Eğitim İçin Kooperatif Kuruldu
Kaynak: ANKA

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