Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali Sürüyor - Son Dakika
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Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali Sürüyor

17.07.2026 10:39  Güncelleme: 11:58
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22. Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali'nde yürüyüş yapıldı, Selçuk Balcı ve Bulutsuzluk Özlemi konser verdi. Başkan Cihan, festivalin belediye bütçesinden harcanmadığını açıkladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali coşkuyla sürüyor. Festival kapsamında ilçede yapılan yürüyüşün ardından Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Selçuk Balcı ile Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Bulutsuzluk Özlemi, seslendirdiği şarkılarla festivale katılanlara unutulmaz bir konser verdi.

Artvin'in Hopa Belediyesi öncülüğünde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Etkinlikler kapsamında ilçe yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve çok sayıda Hopalı katıldı.

Festival yürüyüşünün ardından etkinlikler Kazım Koyuncu Sanat Sahnesi'nde devam etti.

"HOPA BELEDİYESİ'NİN KASASINDAN BU FESTİVAL İÇİN TEK BİR KURUŞ BİLE HARCANMADI"

Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, açılış konuşmasında festivalin 18 gün sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl festivalimizin mottosu 'Kent senin, festival senindir.' Çünkü bu festivali sadece Hopa Belediyesi'nin düzenlediği bir organizasyon olarak planlamadık. Hopa'daki tüm paydaşlarla birlikte, bir kent festivali olarak organize ettik. Bu anlamda katkı sunan tüm paydaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve kooperatiflere sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu festivali festival yapan onlardır. Onların isimlerini sağımızda ve solumuzda bulunan LED ekranlarda üç gün boyunca yansıtacağız. Hopa Belediyesi'nin kasasından bu festival için tek bir kuruş bile harcanmadı. Yaklaşık 140-150 iş insanının desteğiyle bu festivali gerçekleştiriyoruz. Hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca Hopa Ticaret ve Sanayi Odamız da esnaf sokağıyla birlikte meydanda gördüğünüz stantların hazırlanması konusunda büyük emek verdi. Bu festivali gelecek yıllarda çok daha güzel bir şekilde kutlamak için çalışmaya devam edeceğiz."

Cihan'ın konuşmasının ardından sahne alan Selçuk Balcı ve Bulutsuzluk Özlemi, seslendirdikleri eserlerle Hopalı sanatseverlere müzik dolu, unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali Sürüyor - Son Dakika

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