İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti

Hrant Dink'i silahla vurarak öldüren Ogün Samast, isim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası talebinden vazgeçti. Samast'ın avukatı, isim değişikliğinin artık bir anlamı olmadığını belirtirken, "Bu dava Ogün tahliye olmadan önce açılan bir dava. Ancak, tahliye olduktan sonra gizlilik kararı olmasına rağmen basın bir şekilde dosyaya ulaştı ve açıklaması yapıldı. Bu saatten sonra isim değişikliğinin de bir anlamı kalmadı" dedi.

İSMİNİ "ALİ EREN KARADENİZ" OLARAK DEĞİŞTİRMEK İSTEMİŞ

16 yıl önce Hrant Dink'i silahla vurarak öldüren Ogün Samast tahliyesinden bir süre önce isim değişikliği için Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etti. Samast, isim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası talebinden vazgeçti. Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, Samast'ın yeni isim olarak 'Ali Eren Karadeniz' ismini istediğini ancak gizlilik kararı olan dosyanın basına sızması sonrasında isim değişikliğinden vazgeçeceklerini belirtti. Avukat Hodo, Samast'ın sosyal hayata alışmak için uğraştığını ve isim değişikliğinin de düzenli bir hayat yaşamak için talep edildiğini ifade etti.

"BASINA YANSIDIĞI İÇİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ANLAMI KALMADI"

İsim değişikliği talebi hakkında bilgiler veren Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, "İsim değişikliği ile ilgili olarak daha önceden müracaat edilmişti. Önce, Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edildi ancak yetkisiz mahkeme açıldığı için Akçabat'a gönderildi. Bu dava Ogün tahliye olmadan önce açılan bir dava. Ancak, tahliye olduktan sonra gizlilik kararı olmasına rağmen basın bir şekilde dosyaya ulaştı ve açıklaması yapıldı. Şimdi bu saatten sonra isim değişikliğinin de bir anlamı kalmadı. Sonuçta bu insan sosyal hayata alışmak için uğraşıyordu, isim değişikliğinin de bundan sonra temiz, düzenli bir hayat yaşamak için talebini yaptık ama deşifre olduktan sonra buna da gerek yok" dedi.

Samast'ın avukatı Raşit Hodo

KENDİ İSMİYLE HAYATINI SÜRDÜRECEK

İsim değişiklik taleplerinden vazgeçeceklerini ifade eden Avukat Raşit Hodo, "Bu saatten sonra bu talebimizden de vazgeçeceğiz. Ogün Samast kendi ismiyle hayatına devam edecek. Yargı aşamaları bittikten sonra kararı kendisi verecek. Bizim bu konuda yönlendirme yapma şansımız yok. İsterse daha sonraki zamanlarda değiştirebilir ama şu anda artık isim değişikliği talep etmek ya da isim değiştirmenin bir anlamı kalmadı. Basın öğrendi, herkes öğrendi bir anlamı kalmadı. Hayatına bu şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.