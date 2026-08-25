HSK Üyesi Arslan Anamur\'da İncelemelerde Bulundu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, adli teşkilat incelemeleri ve mesleki temaslarda bulunmak üzere Mersin'in Anamur ilçesini ziyaret etti. Arslan, Anamur Adalet Sarayında hakim, cumhuriyet savcıları ve adliye çalışanlarıyla bir araya gelerek adli hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu.

Anamur Adalet Sarayı Ana Giriş Protokol Kapısında gerçekleştirilen karşılama töreninde Arslan'ı Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ve Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu karşıladı. Törene Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan ile Mut Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Solmaz da katıldı. Karşılamanın ardından adliyede görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya gelen Arslan, Anamur Adliyesi Şeref Defterini imzaladı. Arslan, mesajında adalet hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için görev yapan yargı mensuplarının önemli sorumluluk üstlendiğini belirterek, bağımsızlık, tarafsızlık, hukuka bağlılık ve yüksek meslek etiğinin güçlü ve güvenilir bir yargının temel unsurları olduğunu ifade etti.

Arslan, adaletin yalnızca doğru kararların verilmesiyle değil, bu kararların bağımsız ve tarafsız bir yargılama süreci sonucunda ortaya çıktığına yönelik toplumsal güvenin güçlendirilmesiyle anlam kazandığını vurguladı.

Anamur'un kültürel değerleri tanıtıldı

Program kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret eden Arslan'a, Anamur'un kültürel değerlerini simgeleyen Yörük yağlığı, geleneksel Yörük motifleriyle dokunmuş özel halı ve bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini anlatan 'Rüzgarlı Burun Anamur' isimli eser takdim edildi.

Arslan daha sonra Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve Mersin Barosu Anamur İlçe Temsilcisi Av. Ali Kağan Doğan'ı ziyaret ederek çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Adliye binaları ve 33 dairelik lojman projesi incelendi

Ziyaret kapsamında güçlendirme ve revizyon çalışmaları tamamlanarak adliye hizmetlerinde kullanılmaya başlanan eski Anamur Hükümet Konağı Ana Hizmet Binası da yerinde incelendi. Arslan, adliye içerisindeki birimleri tek tek ziyaret ederek kalem personeliyle görüştü ve yürütülen adli hizmetler hakkında bilgi aldı.

İncelemelerde, Anamur'da tamamlanma aşamasına gelen 33 dairelik adliye lojman projesi de değerlendirildi. Arslan, gerek Anamur'da gerekse ülke genelinde sürdürülen adliye sarayı ve lojman projelerinin yargı teşkilatının fiziki imkanlarının geliştirilmesine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Arslan, çalışmalara katkılarından dolayı Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık yetkilileri ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Eski Anamur Hükümet Konağının adliyeye dönüştürülmesi ile eski hizmet binasının ek hizmet binası olarak kullanılmasına yönelik çalışmalarda emeği bulunan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ve diğer ilgilileri de tebrik etti.

Hakim ve savcılarla mesleki ve etik istişare

Programın son bölümünde Arslan, Anamur Adliyesi Toplantı Salonunda hakim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldi. Mesleki ve etik istişare toplantısında adli ve idari konuların yanı sıra yargı mensuplarının mesleki sorumlulukları, bağımsızlık, tarafsızlık ve yüksek yargı etiğinin önemi ele alındı.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleştirilen toplantıda yargı mensuplarının soruları da yanıtlandı.