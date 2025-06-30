Hükümlüler artık daha kolay iş bulabilecek

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin iş sahibi olabilmeleri için gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Program, Eskişehir Adliyesi'nde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda protokolün detayları görüşülürken, uygulama noktasında ortaya çıkabilecek sorunlar ele alındı.

"Hükümlülerin tahliye olduktan sonra iş hayatına bir an önce girmelerini istiyoruz"

İmzaların atılmasından sonra protokolle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, gerçekleştirilen işbirliğinin hükümlülerin hayatlarına olumlu yönde birçok katkı sağlayacağını belirterek, "Hükümlülerimizim ceza infaz kurumlarından tahliye olduktan sonra iş hayatına bir an önce girmelerini istiyoruz. Yapılan incelemelerde iş sahibi olan hükümlülerin yeniden suç işleme oranlarında ciddi anlamda düşüş sağlandığını görüyoruz" diye konuştu.

İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar da protokolün hayırlı olmasını dileyerek, hükümlülerin iş sahibi olmaları noktasında gerçekleştirilen işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Hükümlünün bilgi ve becerisi dikkate alınacak

Protokole göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR tarafından görevlendirilen iş ve meslek danışmanları ile bir aya gelecekler. Hükümlülerle yapılan görüşmelerde hükümlünün bilgi ve becerisi dikkate alınarak açık iş pozisyonlarına yönlendirilecekler. - ESKİŞEHİR