Hükümlüler Camilerde Temizlik Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Hükümlüler Camilerde Temizlik Yaptı

Hükümlüler Camilerde Temizlik Yaptı

Bandırma'da denetimli serbestlikteki hükümlüler Ramazan öncesi camilerin temizliğini üstlendi.

25.03.2025 15:08
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Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlülerle birlikte camilerde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında belirlenen 5 cami, Ramazan sürecinde yoğun olarak kullanılan ibadethaneler arasında yer aldı. Ramazan Bayramı öncesinde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlülerle birlikte Bandırma'daki 5 caminin temizlik ve bakımını gerçekleştirdi. Yükümlüler, camilerin iç ve dış temizliklerini yaparak çevre düzenlemelerine katkı sağladı.

Deniz: "Topluma fayda ve manevi kazanım hedefleniyor"

Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, hükümlülerin kamu yararına çalışmaları doğrultusunda önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlülerimizle, toplum menfaati doğrultusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Denetimli serbestlik çalışmalarının tanıtılması, toplumun bu konuda bilinçlenmesi açısından oldukça önemli. Yükümlülerimiz, cezalarının bir kısmını kamu yararına çalışarak yerine getiriyorlar. Özellikle Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla camilerimizde temizlik ve bakım çalışmalarına ağırlık verdik. Ramazan boyunca camilerimizin daha yoğun kullanılması sebebiyle süpürme, genel temizlik, lavaboların bakımı, park ve bahçelerin çevre düzenlemesi gibi işleri yapıyoruz. Eğer ihtiyaç varsa boya ve tadilat gibi konularda da yardımcı olarak camilerimizi bayrama hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarını yürüttüğümüz Yunus Emre Camisi'ndeyiz ve burada 8 yükümlümüzle çalışma yapıyoruz. Bunun dışında 5 camiyi daha bayrama hazırlıyoruz. Levent Camisi, Çınarlı Yeni Camii, İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi, 600 Evler Camisi ve şu an bulunduğumuz Yunus Emre Camisi'nde temizlik ve bakım çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Pehlivan: "Amaç manevi atmosferi yaşamak"

Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamid Pehlivan da camilerin temizliği ve bakımına destek veren Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Bu tür programların amacı, hükümlü kardeşlerimizin manevi ortamdan etkilenmesini sağlamaktır. Ramazan ayında camilerimiz oldukça kalabalık oluyor. Bu nedenle hem temizlik ve bayrama hazırlık yapmak hem de hükümlü kardeşlerimizin camide manevi bir ortamda bulunmalarını sağlamak adına böyle bir talebimiz oldu. Yoğun cemaatin bulunduğu camilerimizi belirleyerek müdürümüzle iş birliği yaptık. Yükümlüler her gün belirli camilerde çalışarak hem temizlik ve düzeni sağlıyor hem de bu manevi atmosferi yaşıyorlar. Bu programın gerçekleşmesine vesile olan Denetimli Serbestlik Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman bu tür çalışmalara destek vermeye hazırız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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