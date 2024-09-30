Hüseyin Özçelik'in Azmi - Son Dakika
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Hüseyin Özçelik'in Azmi

Hüseyin Özçelik\'in Azmi

78 yaşındaki emekli Hüseyin Özçelik, geri dönüşüm ve sokak hayvanları için çalışmaya devam ediyor.

30.09.2024 10:28
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Eskişehir'de sol gözü tamamen görmeyen 78 yaşındaki emekli vatandaş Hüseyin Özçelik, hem eve fazladan para götürmek hem de boş zamanını değerlendirmek için geri dönüşüm içşiliği yapıyor.

Odunpazarı İlçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Özçelik, emekli olmasına rağmen çalışmayı bırakmıyor. 1994 yılında eşinin vefat etmesinin ardından boş zamanlarını değerlendirmek için geri dönüşüm işçiliği yapmaya başlayan Özçelik, her gün 50-60 kilo atığı geri dönüştürüyor. Ayrıca sol gözü tamamen görmeyen Özçelik, çevreden aldığı ekmek gibi yiyeceklerle ise sokak hayvanlarını besliyor. Saatlerce emek verip binlerce adım atarak ev eşyası tarzı ürünler de toplayan Özçelik azmiyle görenlerin takdirini kazanırken, vücudu sağ olduğu sürece bu şekilde çalışmayı sürdürmeyi planlıyor.

"Ben vücudum sağ olduğu müddetçe çalışırım"

Hüseyin Özçelik, yapmış olduğu konuşmasında, "Elimden geldiğince bir şeyler toplamaya gayret ediyorum. Çöpten çıkan ekmeği falan toplayıp onları kedilere ve köpeklere veriyorum, sevap oluyor. Herkes çöpe atıyor, buna çok kızıyorum. Sol gözüm hiç görmüyor. Ameliyat oldum. Sağ gözün sol göze çok zararı varmış. Yine de çalışıyorum. Bunu eksiksiz olarak yapma sebebim evi geçindirmek. Her gün saatlerce çöp tenekelerinde kablo falan buluyorum. Tabak tencere atıyorlar, onları topluyorum. Alüminyumlar oluyor, çuvallara dolduruyorum. Sonrasında satıyorum. Hem gezmiş oluyorum hem de spor yapıyorum. Gençlere de tavsiyem, asla yatmasınlar. Az da olsa çok da olsa çalışsınlar. Kimseye muhtaç olmasınlar. Ben vücudum sağ olduğu müddetçe çalışırım. Birçok kişiye de yardım ediyorum. Durumu olmayan birisi elimdekileri istesin, veriyorum. Para almıyorum, onların duaları bana yetiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hüseyin Özçelik'in Azmi - Son Dakika

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