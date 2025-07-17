Husiler İsrail Hedeflerine Saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı, Eilat Limanı ve Negev bölgesindeki bir askeri hedefe füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, İsrail'e yönelik bir dizi misilleme saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yaptığı açıklamada Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın Zülfikar balistik füzesiyle hedef alındığını söyleyen Sare, "Başarıyla hedefine ulaşan operasyon, milyonlarca Siyonist işgalcinin sığınaklara kaçmasına ve havalimanı faaliyetlerinin durmasına neden oldu" ifadelerini kullandı. Husilerin İHA biriminin de İsrail hedeflerine yönelik ayrı saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Sare, "Bu insansız hava araçlarından ikisi Negev bölgesindeki bir İsrail askeri hedefini, diğer ikisi ise Ben Gurion Havalimanı ile Eilat Limanı'nı hedef aldı" dedi. Saldırıların İsrail'in Filistin'deki katliamlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Sare, " Gazze'deki kardeşlerimizi hedef alan soykırıma karşı yürüttüğümüz operasyonları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kızıldeniz ve Arap Denizi'nde İsrail ve destekçilerine ait gemileri hedef almaya devam edeceklerini ifade eden Sare, "Operasyonlarımız, Gazze'ye yönelik saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar sona ermeyecek" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu Yemen'den füze fırlatıldığını duyurmuştu

İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin farklı kesimlerinde sirenlerin çaldığı ancak füzenin önlendiği bildirilmişti. Açıklamada, herhangi bir İHA saldırısına değinilmemişti. - SANA