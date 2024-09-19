ICOM: Patlayan Telsizler Bize Ait Olabilir

Yerel

Japonya merkezli iletişim ekipmanları üreticisi ICOM Direktörü Yoshiki Enomoto, Lübnan'da patlatılan telsizlerin daha önce sattıkları bir modelin bataryaları değiştirilmiş versiyonu olabileceğini açıkladı. Enomoto, "Ürünlerin seri numaralarını kontrol etmeden dağıtım kanallarını belirlemek zor" dedi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin dün eş zamanlı olarak patlatılmasının yankıları sürerken, Japonya'da bulunan bir iletişim ekipmanları üreticisinden konuyla ilgili açıklama geldi. Osaka merkezli ICOM Inc, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresindeki bölgelerde patlatılan telsizlerin daha önce sattıkları bir modelin bataryaları değiştirilmiş versiyonu olabileceğini duyurdu. ICOM Direktörü Yoshiki Enomoto yaptığı açıklamada, "Sahte olma ihtimalini göz ardı edemeyiz, ancak ürünlerin bizim IC-V82 modelimiz olma ihtimali var" dedi.

Şirketin 2014 yılında satışları sonlandırmadan önce söz konusu modelden yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 160 bin adet sattığını belirten Enomoto, patlatılan telsizlere ait hasar görüntülerinin orijinal bataryaların patlamaya hazır hale getirilenlerle değiştirilmiş olabileceğini gösterdiğini vurguladı. ICOM'un iş ortakları aracılığıyla Avrupa'da da faaliyet gösterdiğini ancak ürünlerin Orta Doğu'ya nasıl ulaşabileceğinin net olmadığını belirten Enomoto, "Ürünlerin seri numaralarını kontrol etmeden dağıtım kanallarını belirlemek zor" ifadelerini kullandı.

En az 20 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizler dün eş zamanlı olarak patlatılmış, 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail yönetiminden bir açıklama yapılmazken, telsizlerin nasıl patlatıldığı ise merak konusu olmuştu. - OSAKA