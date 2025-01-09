İEÜ'den Mardin'e Lezzetli Sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İEÜ'den Mardin'e Lezzetli Sürpriz

İEÜ\'den Mardin\'e Lezzetli Sürpriz

İEÜ öğrencileri, Mardin'deki çocuklar için Ege lezzetleri hazırlayarak onlara sürpriz yaptı.

09.01.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Mardin'in Derik ilçesindeki Bayır İlkokulu'nda okuyan minik kardeşlerine sürpriz yapmak için mutfağa girdi. Öğretmenleri aracılığıyla 'Ege lezzetlerini merak ediyoruz' mesajını gönderen çocuklara kayıtsız kalmayarak incirli ve cevizli kurabiye ile zeytinli ve tulum peynirli atıştırmalıklar hazırlayan İEÜ'lü gençler, bu ürünleri tek tek paketleyerek Mardin'e gönderdi. Yaklaşık bin 500 kilometre uzaktaki üniversiteli ağabey ve ablalarından gelen hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar, paketleri heyecanla açtı ve bol bol fotoğraf göndererek teşekkürlerini iletti.

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazan Turhan, İzmir'den Mardin'e uzanan bir sevgi köprüsü inşa ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Turhan, "Köy okulundaki öğretmenimiz Hakan Sönmez, bizlere ulaştı. Çocuklarımıza, bilmedikleri ve daha önce görmedikleri yöresel ürünleri göstermek istediğini belirtti. Onların bunları tatmalarını sağlamak adına bir proje yapmaya karar verdiklerini ifade etti. Çocuklarımızın da bundan çok mutlu olacağını, bu sayede onlara güzel bir sürpriz yapmış olacağımızı düşündük. Konuyu üniversitemizdeki öğrencilerimizle görüştük ve gençlerimiz de çok istekli davrandı. Hemen mutfağa girdik. Zeytin, ceviz, incir, tulum peyniri gibi Ege'ye özgü ürünleri kullanarak kurabiyeler, atıştırmalıklar hazırladık. Bunları özenle paketledik. Defter ve kalem gibi kullandıkça bizleri, üniversitemizi hatırlayacakları malzemeleri de ekleyerek kargolamayı yaptık" diye konuştu.

İzmir'e sevgi mesajı

Çocukları sevindirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Turhan, "Nerede olursanız olun, sevginin ulaşamayacağı hiçbir yer yok. Hem çocuklarımız hem de gençlerimiz, bunu bir kez daha kanıtladı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük veya küçük demeden çocuklarımızın yararına olacak, onları mutlu edecek her projede yer almaya hazırız. Üniversitemizdeki öğrencilerimize ve Mardin'de eğitim gören çocuklarımıza teşekkür ediyor, hayat boyu başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki ağabey ve ablalarına teşekkür eden, el sallayarak fotoğraf ve video gönderen çocuklar, ellerindeki kurabiyelerle poz da vererek, "İzmir'e sevgiler" mesajını gönderdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gastronomi, Eğitim, Zeytin, Mardin, izmir, Yerel, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel İEÜ'den Mardin'e Lezzetli Sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:37:38. #1.11#
SON DAKİKA: İEÜ'den Mardin'e Lezzetli Sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.