İEÜ’den Sürdürülebilir Enerji Merkezi - Son Dakika
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İEÜ’den Sürdürülebilir Enerji Merkezi

İEÜ’den Sürdürülebilir Enerji Merkezi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, sürdürülebilir enerji politikaları için yeni bir merkez kurdu.

15.10.2024 11:19
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Dünya genelinde artan nüfus ve küresel ısınmanın etkisiyle enerji kaynaklarındaki daralma, iklimlerde yaşanan büyük değişimler ve yeşil dönüşüm projelerine duyulan ihtiyaç, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni (İEÜ) harekete geçirdi. Küresel çaptaki bu sorunlara çözüm üretmeyi, ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekici projeler geliştirmeyi hedefleyen İEÜ, örnek bir adım atarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Politikaları Araştırma Merkezi'ni (SENLAB) kurdu. Merkezin müdürlüğüne ise, şimdiye dek 15 uluslararası projede yer alan, en prestijli dergilerde 40'ı aşkın yayın yapan ve başarılı çalışmalarıyla 2020 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu getirildi.

Düşük karbonlu ekonomi

10 kişilik ekibin görev yapacağı merkez; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve düşük karbonlu ekonomilere geçiş konularına odaklanacak. Hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tıp, iletişim ve mühendislik gibi farklı dallardan öğretim üyelerinin görev aldığı SENLAB, sosyal eşitsizliğin ve enerji dağılımındaki sorunların giderilmesi noktasında da özel çalışmalar yapacak. 'Sürdürülebilir bir dünya için dönüştürücü ve yaratıcı çözümler üreten üniversite' vizyonuyla hareket eden İEÜ, kurduğu yeni merkezle bu alandaki projelerini bir üst boyuta taşıyacak.

"Hepimizin sorumluluğu var"

Merkeze ilişkin bilgiler veren SENLAB Müdürü Prof. Dr. Biresselioğlu, iklim politikalarının küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki etkilerinin doğru değerlendirilmesi ve uygun stratejiler üretilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Biresselioğlu, "İklim değişikliği, enerji güvenliği, sürdürülebilir ve dayanıklı enerji sistemlerine yönelik yeşil dönüşüme duyulan ihtiyaç, her geçen gün artıyor. Buna kayıtsız kalamayız. Dünya nüfusu sürekli artarken, küresel ısınma her geçen gün hayatımıza daha fazla etki ederken; dünya üzerindeki enerji kaynakları ise tam tersine azalıyor. Dünyayı daha yaşanabilir noktaya getirmek için hepimize sorumluluklar düşüyor. İşte SENLAB da bu bilinç ve bakış açısıyla kuruldu. Enerji ve iklim politikaları alanlarında yenilikçi, çözüm odaklı ve disiplinler arası çalışmalar yürüten bir merkez olarak, ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlamalıyız. Bu konuda başarılı işler yapmanın inancıyla yola çıktık" diye konuştu.

'Toplumsal farkındalık' vurgusu

Enerji konusunda kişisel farkındalığın ve toplumsal bilincin artması gerektiğini belirten Prof. Dr. Biresselioğlu, "Enerji ve iklim çözümlerini toplumsal gelişime dönüştürme hedefiyle yola açtık. Enerji verimliliğini artırarak, temiz teknolojilerin gelişimine ve yayılımına katkı sunarak, enerji bağımsızlığını güçlendirerek yeşil dönüşümü desteklemeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda projeler üreteceğiz ve iş birliği geliştireceğiz. Farklı alanlarda uzmanlaşan, oldukça deneyimli ve güçlü bir ekibimiz var. Ekibimiz; Avrupa Birliği Ufuk 2020, Norveç Araştırma Konseyi ve Ufuk Avrupa tarafından desteklenen araştırma projelerinde aktif rol alıyor. Sürdürülebilir enerji, iklim politikaları ve yeşil geçiş konularında yeni içgörüler üretiyor. Akademide ve sektörler arasında güçlü ortaklıklar kurma konusunda kararlıyız. Sürdürülebilir, düşük karbonlu bir geleceğe yönelik küresel değişim çabalarına katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İEÜ’den Sürdürülebilir Enerji Merkezi - Son Dakika

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