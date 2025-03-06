İftara 5 Kala Projesi Batman\'da Başladı

Yerel

AK Parti Batman İl Başkanlığınca "İftara 5 Kala Projesi "kapsamında trafikte olup iftara yetişemeyenlere iftarlık ikram paketi dağıtıldı.

İl Başkanı Hüseyin Şansi, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şehir merkezindeki ana arterlerde trafiğin yoğun olduğu noktalarda iftar saati öncesi 5'er kişilik gruplar halinde su, meyve suyu, hurma ve kek dağıtımı yapıldı.

Projeye ilişkin konuşan Başkan Şansi, iftara yetişemeyenlere iftarlık ikramında bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "İftara 5 Kala Projesi"nin Ramazan ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Şansi, Ramaza'nın paylaşma, dayanışma, rahmet ve bereket ayı olduğunu vurgulayarak, Ramazan ayının maneviyatına uygun çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Şansi, Ramazan ayının aynı zamanda gönülleri birleştirdiğini ifade ederek, "Ramazan ayı her birimizin gönüllerini birleştiren, kardeşlik bağlarını güçlendiren aydır. Bu mübarek ayın manevi atmosferini hep birlikte yaşamak, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin huzurunu yaşatmak bizim için çok önemli. Ramazan'ın manevi iklimini ve aynı zamanda paylaşma kültürümüzü yaşamak ve yaşatma gayreti içerisindeyiz. Gençlerimizle birlikte özellikle trafik akışının yoğun olduğu saatlerde yolda kalan vatandaşlarımıza iftarlık ikramında bulunuyoruz. Teravih namazı sonrası lokma ikramı, ev ziyaretleri gibi programları ile gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz" dedi. - BATMAN