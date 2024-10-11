Iğdır'a 400 Yataklı Hastane Müjdesi

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: " Iğdır'da 400 yataklı hastanemizin yapımına çok yakında başlıyoruz"

"Temel sağlık hizmetlerini biliyorsunuz önemsiyoruz aile hekimliklerini önemsiyoruz"

IĞDIR - Bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi programa iştirak etmek ve incelemeler yapmak için Iğdır'a geldi. Bakan Memişoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldıktan sonra Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, hastanede yaklaşık iki yıldır yapılması planlanan hastane ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, konuşmasında; "Serhat şehri Iğdır'ımıza geldik ve sağlık hizmetlerini değerlendiriyoruz. Gerçekten Iğdır hem Aras'ı hem Ağrı Dağı'yla Türkiye'mizin en güzel illerinden bir tanesidir. Bizi misafir ettikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Iğdır'da sağlık hizmetleri anlamında değerlendirmemiz neticesinde şunu gördük ki Iğdır çok daha iyi sağlık hizmetini yapabilecek kapasiteye sahip. Bunun için de inşallah projesini bitirdiğimiz, çok yakında ihalesini yapıp inşaatına başlayacağımız 400 yataklı hastanemizi bir an önce Iğdırlılara kazandıracağız. Bunun burada sözünü veriyoruz. ve çok yakında herkes görecek ki Iğdır sadece kendisine değil, kendi iline değil, çevresindeki illere hatta uluslararası anlamda sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye inşallah ulaştıracağız. Bunun yanında özellikle sağlık ve hayat merkezi olmayan Iğdır'ımızda bir proje hazırladık. Onu da çok yakın zamanda inşaatına başlayacağız. Temel sağlık hizmetlerini biliyorsunuz önemsiyoruz aile hekimliklerini önemsiyoruz. ve onları kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Emin olun birinci basamak temel sağlık hizmetleri hastalanmadan sağlığımızı korumak esas hedeflerimizden bir tanesi. Bununla ilgili de inşallah iyi hekimlik uygulamalarını ödüllendireceğimiz aynı zamanda onların toplumla beraber daha iyi kaynaşması sağlayacağımız bir sistem ile üstlerine çalışıyoruz. Dezenformasyonlara, yanlış haberlere toplumun itibar etmemesini, hekim arkadaşlarımın itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum. Emin olun biz özellikle aile hekimliğini, temel sağlığı ön planda almış, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderinde sağlığın dünyanın en iyi sunulduğu ülkelerinden bir tanesiyiz ve sadece sağlık hizmetini değil aynı zamanda sağlık teknolojisini sağlık bilimini de üretecek çalışmalar içindeyiz. Onun için ben herkese özellikle sağlık ekiplerine, sağlık çalışanlarına ve tüm topluma teşekkür ediyorum. Çünkü bizler iyi taraftarız. Bugün medeniyetlerin maalesef kötülüğü güçlü kıldığı güçlünün sanki haklı olduğu bir sistem var. Esasa bizim medeniyetimiz iyilik medeniyeti bu iyilik medeniyetinin yeniden dünyaya hakim kalabilmemiz için daha çok çalışmamız lazım daha çok üretmemiz lazım ve birlikte hareket etmemiz lazımdır. Iğdır'da bunu gördüm onun için Iğdırlılara Iğdır'ın yöneticilerine siyasetçilere teşekkür ediyorum biz de sağlık sistemini daha iyi hale getireceğimizi özellikle belirtmek istiyorum" dedi.