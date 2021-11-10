Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ünsal: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacak" - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan'da 12 yıldan beri kutlanan bayrak günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ünsal mesajında, "Dünyanın en yüksek bayrak direğine sahip olan Azerbaycan'da 9 Kasım, Devlet Bayrağı Günü olarak kutlanıyor. Azerbaycan'ın bayrak günü kutlu olsun. 30 yıldan beri Azerbaycan semalarında dalgalanan Azerbaycan bayrağı ebediyete kadar dalgalanacak. Azerbaycan'da bayrak sevgisi her geçen gün artıyor. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir. Bunu indirmeye kimsenin gücü de yetmeyecektir. Şu anda yükselen 3 renkli bayrak Dağlık Karabağ'da da dalgalanıyor. Tamamında da dalgalanacaktır. 28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Türkleri bir asırlık Rus tahakkümüne son verdi. Mehmet Emin Resulzade önderliğinde Türklerin ve doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyet'in 9 Kasım'daki toplantısında da 3 renkli Azerbaycan Bayrağı kabul edildi. Bayraktaki mavi renk Türklüğü, kırmızı uygarlığı, yeşil de İslamiyeti temsil ediyor. Kırmızı zemin üzerindeki hilal ve Türk boylarını sembolize eden 8 köşeli yıldız bayrağın süsü oldu. Azerbaycan 1991 yılında ikinci kez Sovyet esaretine son vererek bağımsızlığını ilan etti. Cumhuriyetin simgesi yine ay yıldızlı 3 renkli bayrak oldu. Toprakların Ermenistan işgalinden kurtarılması Azerbaycan Türklerinde bayrak sevgisini daha çok artırdı. ve bugün işgal edilen topraklar kurtarılarak 3 renkli Azerbaycan bayrağı buralarda dalgalanıyor. Yakında Hocalı ve Hankendinde de dalgalanacaktır. Bu sevdayla dünyanın en yüksek bayrak direği Bakü'ye dikildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2009 yılında 9 Kasım'ı Devlet Bayrağı günü ilan etti. Resmi tatil de olan gün, ülkede 12 yıldır kutlanıyor" dedi. - IĞDIR