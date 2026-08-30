Iğdır\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıldönümü dolayısıyla Iğdır'da program düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı programı ilk olarak Iğdır Millet Bahçesi 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Vali Yolu Caddesinde program devam etti. Burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. Daha sonra geçit töreni gerçekleştirildi.