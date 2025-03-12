Iğdır'da Dini İftar Buluşması - Son Dakika
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Iğdır'da Dini İftar Buluşması

Diyanet Başkanı Erbaş, Azerbaycan ile birlikte Iğdır'da iftarda vatandaşlarla buluştu.

12.03.2025 10:40
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Haber: SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov ile iftarda vatandaşlarla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır'da Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov ile görüştü.

Erbaş ve Memedov daha sonra iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. İftara, Ali Erbaş ve Ramin Memmedov'un yanı sıra AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Milliyetçi Hareket Partisi 24. Dönem Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İftar öncesinde konuşan Erbaş, ramazan ayının tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dini ve kültürel bağların her geçen gün daha da güçlendiğine vurgu yapan Erbaş, "Düşmanlarımız var. O zaman biz o düşmanlarımıza karşı tek yürek olmak zorundayız. İşgalciler, zalimler dünyanın her yerindeler başta Filistin olmak üzere, Hindistan'da, Myanmar'da Müslümanlara zulmedenler var. Doğuda var, batıda var. Terör örgütleri var. Bizim terör örgütlerine karşı bir olmamız lazım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sizlere bir müjde daha vereyim. Bu yıl 13 Mart ve 20 Mart arasını İyilik Haftası olarak ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile yönetmelik de çıktı. Bütün illere o yönetmeliği gönderdik" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov da yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Iğdır'da olmaktan mutluyuz. Şu anda karşımızda hep dalgalanacak iki bayrağımız var, bu bayrak iki Cumhuriyet iki devlet demektir. Ortak bir değer olan ramazan ayı paylaşmak, bölüşmek bayramıdır. Türkiye Azerbaycan hep paylaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz ve kederi bizim kederimiz' demiştir. Ulu önder Haydar Aliyev de 'biz bir millet iki devletiz', bugün Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş devlettir. Karabağ'da bugün bayraklarımız dalgalanıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Dini İftar Buluşması - Son Dakika

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