Iğdır Üniversitesi Rektörü Emekliler Derneği İle Görüştü

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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Iğdır Şube Başkanı İsa Bilir ve dernek yönetim kurulu üyelerini Üniversitede ağırladı.

Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Gülşen'in de hazır bulunduğu görüşmede; emeklilerin talep ve beklentilerinin yanı sıra Üniversitenin emeklilere yönelik sunabileceği hizmetler masaya yatırıldı.

Rektör Alma, ardından misafirleriyle ile birlikte Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünü gezerek Üniversitenin imkanları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üniversitenin eğitim ve Ar-Ge altyapısını kısa sürede önemli ölçüde geliştirdiğini hatırlatan Rektör Alma, "Gelişimimizin bir göstergesi olarak son dönemde öğrencilerin Üniversitemize olan ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da doluluk oranımızda önemli bir noktaya ulaştık. Okul birincisi ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı eklendiğinde önlisans programlarında yüzde 103,35, lisans programlarında ise yüzde 99,93 doluluk oranını yakaladık. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanında Iğdır'a eğitim almaya gelecek öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz. Şehrimizin tüm bileşenlerinin öğrencilerimize bir aile sıcaklığında yaklaşacağını ümit ediyoruz. Onlar hepimizin evladı. Ailelerinin gözü arkada kalmasın." diye konuştu.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından son buldu. - IĞDIR