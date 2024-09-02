III. Internatıonal Ömerli Carp Cup Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması Başladı

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III. Internatıonal Ömerli Carp Cup Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması, İstanbul'daki Ömerli Barajı'nda başladı.

Merkezi Ankara'da bulunan ve Türkiye'nin değişik coğrafyalarından 15 üye derneği ile sürdürülebilir balıkçılık, doğa ve çevre konularında çalışmalar yapan ASOF - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu, bünyesindeki derneklerden biri olan ÖBSADER - Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen olan yarışmaya ülkemizin değişik illerinden 34 Takım ve 120 sportif olta balıkçısı katılım sağlıyor. 1 - 7 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan yarışmaya Türkiye'yi yurt dışında uluslararası yarışmalarda temsil eden dünyaca ünlü takımlar da katılıyor.

Zorlu doğa şartlarında amansız yarış

İstanbul'da bulunan Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen yarışmada, İki aşamalı kura sonrasında yarışma yerlerini belirleyen takımlar, aralarında en az 80'er metre mesafe ile kamplarını kurmaya başladı.

"Yaşatmanın ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmaya çalışıyoruz"

Ülkemizin doğal güzellikleri ve yaşanabilir doğal hayatına dikkat çekerek katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten ASOF Başkanı M. Serkan İnanç yarışma ile ilgili şunları söyledi:

"Herkes tarafından da bilindiği üzere ASOF'un öncelikli amacı sürdürülebilirliktir. Biz 3 yıldır İstanbul ilimizde ilgili kurum ve kuruluşlarımızın da desteği sayesinde yapmış olduğumuz bu yarışma ile amacımız öldürmek değil de yaşatmanın ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Yarışma süresince Ömerli Barajı'nda Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği yarışmacılar haricinde olta balıkçılığına müsaade edilmeyecek. Yarışmaya bu senede yine çok fazla müracaat oldu. ÖBSADER Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartlarımıza uygun olan 34 Takımı bu sene yarışmaya aldık. Ülkemizin değişik illerinden ve neredeyse tamamına yakını illerindeki dernekleri temsil eden takımlar katılıyor. Ömerli'de yarışacak takımların birçoğu ülkemizi yurt dışındaki yarışmalarda da temsil edip bayrağımızı dalgalandıran ve sportif balıkçılık konusunda ciddi tecrübeye sahip sporculardan oluşuyor. Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar dilerken bu anlamlı yarışmaya katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara da çok teşekkür ediyoruz". - ANKARA