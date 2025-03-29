İki Araç Çarpıştı, Sürücüler Hastaneye Gitmeyi Reddetti

İki araç çarpıştı, sürücüler hastaneye gitmedi
ANTALYA - Manavgat Çevreyolu'nda ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Kaza; Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Serdar Turan'ın kullandığı 07 ESU 92 plakalı ticari aracın Manavgat Çevreyolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşak çıkışında Atılgan Aktaş'ın kullandığı 07 LLM 47 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkarak şarampole inen otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsünün araç içerisinde sıkıştığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipleri alarma geçirdi.
Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak şarampole inen ve hurdaya dönen otomobil sürücüsünün kazayı sıyrıklarla atlattığı gözlenirken, araç sürücüleri ambulansta yapılan müdahalenin ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmekten vazgeçti.
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