Üye Girişi
İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı'nda karla mücadelesi - Son Dakika

İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı'nda karla mücadelesi

23.01.2022 16:25

İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı'nda karla mücadelesi Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay: "İlçemizde şu an için kapalı yolumuz yok"BİLECİK – Bilecik'in Pazaryeri ilçesini Bursa'ya bağlayan 1150 rakımlı Ahı Dağı yolunda ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ekipleri sabahın...

İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı'nda karla mücadelesi

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay:

"İlçemizde şu an için kapalı yolumuz yok"

BİLECİK – Bilecik'in Pazaryeri ilçesini Bursa'ya bağlayan 1150 rakımlı Ahı Dağı yolunda ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı ile kapanan Bursa yolu, Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Ardından ekiplerce kar küreme çalışmaları ve tuzlama işlemi gerçekleştirildi.

"İlçemizde şu an için kapalı yolumuz yok"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Altay, "Pazaryeri'nde dün geceden beri etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçemizdeki kapanan 24 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. İlçemizde şu an için kapalı yolumuz yok" dedi. Altay, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya ve Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı'nda karla mücadelesi
İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı'nda karla mücadelesi
İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı'nda karla mücadelesi

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Bilecik, Bursa, Altay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı'nda karla mücadelesi - Son Dakika


Neslihan Atagül, karın keyfini mini şortuyla çıkardı Neslihan Atagül, karın keyfini mini şortuyla çıkardı         
16:27
Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi? Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi?         
16:24
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33

Son Dakika Haberleri
16:27 Neslihan Atagül, karın keyfini mini şortuyla çıkardı
16:26 Kar nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybettiği yol yardım aracı, evin bahçesine yuvarlandı
16:24 Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi?
16:04 Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum
16:03 Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı
16:02 Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar
15:50 "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması
15:48 Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar
15:21 Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu
15:21 Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 16:36:12. #1.12#
SON DAKİKA: İl Özel İdare ekiplerinin 1150 rakımlı Ahı Dağı'nda karla mücadelesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement