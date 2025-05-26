Ildır\'da İlk Mübadil Buluşmaları Başarıyla Gerçekleşti

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı tarihi Ildır Mahallesi, bu yıl ilk kez düzenlenen "Mübadil Buluşmaları"na ev sahipliği yaptı. İki gün süren etkinlikler, atölyeler, sergiler ve panellerle dolu dolu geçti.

Ildır sokaklarındaki etkinliklerde geçmişin izlerini günümüze taşındı. Kadınların kurduğu stantlarda ise el emeği ürünler ve yöresel tatlar sergilendi. Etkinlik kapsamında mübadil mutfağından geleneksel el sanatlarına, temsili ritüellerden akademik panellere kadar birçok başlıkta programlar düzenlendi. Ildırlı kadınların hazırladığı temsili mübadil kına gecesi ve diş buğdayı töreni, duygusal anlara sahne oldu. Yöresel kıyafetlerle canlandırılan bu geleneksel ritüeller, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sergilere yoğun ilgi

Çeşme Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin açtığı suluboya resim ve fotoğraf sergisi ziyaretçilerden tam not aldı. Kurs eğitmeni Deniz Deviren öncülüğünde hazırlanan sergi, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, belediye meclis üyeleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol tarafından da ziyaret edildi. Yetkililer, sergiye katkı sunan kursiyerleri ve eğitmeni tebrik etti.

Stantların açıldığı sokaktaki, eski fotoğraflardan oluşan sergi ve eski dönemlere ait giysi ve eşyalardan oluşan sergi de büyük ilgi çekti.

Mübadil lezzetler atölyelerde tanıtıldı

Sütlü Börek, Ekşi Maya Nohut Ekmeği ve Mübadil Baklavası gibi geleneksel tarifler, Ildırlı kadınların sunumuyla düzenlenen atölyelerde katılımcılara tanıtıldı. Atölyelere olan ilgi gün boyunca sürdü.

Panellerde mübadele tarihi anlatıldı

Düzenlenen panellerde Prof. Dr. Kemal Arı, tarihçi Alis Altan, Dr. Engin Önen, Dr. Ayşin Şişman ve arkeolog Dr. İbrahim Önol, mübadele sürecini tarihi, sosyolojik ve kültürel boyutlarıyla ele aldı. Erythrai Antik Kenti'ne düzenlenen gezi sırasında ise Ildır'ın arkeolojik önemi vurgulandı.

Etkinliğin ilk gecesinde sahne alan Kolektif İstanbul, enerjik performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak kapanışta sahne alması beklenen Balkan müziği sanatçısı Cüneyt Şentürk, hava şartları nedeniyle konserini gerçekleştiremedi.

Etkinlik, katkı sunan konuşmacılara ve gönüllülere teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi. Ildır halkının sahiplenmesiyle gerçekleşen bu anlamlı buluşma, Ege'nin iki yakası arasında kopmayan kültürel bağları ve göçle taşınan yaşam hikayelerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. - İZMİR