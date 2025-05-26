Ildır'da İlk Mübadil Buluşmaları Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ildır'da İlk Mübadil Buluşmaları Başarıyla Gerçekleşti

Ildır\'da İlk Mübadil Buluşmaları Başarıyla Gerçekleşti
26.05.2025 12:07  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Mübadil Buluşmaları, atölye çalışmaları, sergiler ve panellerle iki gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ildırlı kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği etkinliklerin yanı sıra mübadele tarihi üzerine yapılan paneller de ilgiyle takip edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı tarihi Ildır Mahallesi, bu yıl ilk kez düzenlenen "Mübadil Buluşmaları"na ev sahipliği yaptı. İki gün süren etkinlikler, atölyeler, sergiler ve panellerle dolu dolu geçti.

Ildır sokaklarındaki etkinliklerde geçmişin izlerini günümüze taşındı. Kadınların kurduğu stantlarda ise el emeği ürünler ve yöresel tatlar sergilendi. Etkinlik kapsamında mübadil mutfağından geleneksel el sanatlarına, temsili ritüellerden akademik panellere kadar birçok başlıkta programlar düzenlendi. Ildırlı kadınların hazırladığı temsili mübadil kına gecesi ve diş buğdayı töreni, duygusal anlara sahne oldu. Yöresel kıyafetlerle canlandırılan bu geleneksel ritüeller, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sergilere yoğun ilgi

Çeşme Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin açtığı suluboya resim ve fotoğraf sergisi ziyaretçilerden tam not aldı. Kurs eğitmeni Deniz Deviren öncülüğünde hazırlanan sergi, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, belediye meclis üyeleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol tarafından da ziyaret edildi. Yetkililer, sergiye katkı sunan kursiyerleri ve eğitmeni tebrik etti.

Stantların açıldığı sokaktaki, eski fotoğraflardan oluşan sergi ve eski dönemlere ait giysi ve eşyalardan oluşan sergi de büyük ilgi çekti.

Mübadil lezzetler atölyelerde tanıtıldı

Sütlü Börek, Ekşi Maya Nohut Ekmeği ve Mübadil Baklavası gibi geleneksel tarifler, Ildırlı kadınların sunumuyla düzenlenen atölyelerde katılımcılara tanıtıldı. Atölyelere olan ilgi gün boyunca sürdü.

Panellerde mübadele tarihi anlatıldı

Düzenlenen panellerde Prof. Dr. Kemal Arı, tarihçi Alis Altan, Dr. Engin Önen, Dr. Ayşin Şişman ve arkeolog Dr. İbrahim Önol, mübadele sürecini tarihi, sosyolojik ve kültürel boyutlarıyla ele aldı. Erythrai Antik Kenti'ne düzenlenen gezi sırasında ise Ildır'ın arkeolojik önemi vurgulandı.

Etkinliğin ilk gecesinde sahne alan Kolektif İstanbul, enerjik performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak kapanışta sahne alması beklenen Balkan müziği sanatçısı Cüneyt Şentürk, hava şartları nedeniyle konserini gerçekleştiremedi.

Etkinlik, katkı sunan konuşmacılara ve gönüllülere teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi. Ildır halkının sahiplenmesiyle gerçekleşen bu anlamlı buluşma, Ege'nin iki yakası arasında kopmayan kültürel bağları ve göçle taşınan yaşam hikayelerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Çeşme, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ildır'da İlk Mübadil Buluşmaları Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu

12:56
ABD’de her hafta 300’den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
20:32
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
20:31
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
20:25
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
20:12
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
19:43
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
19:24
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 14:06:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ildır'da İlk Mübadil Buluşmaları Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.