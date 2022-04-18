İmamoğlu ve Çalkaya, Aydınlana Onur Ödülü verdi - Son Dakika
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İmamoğlu ve Çalkaya, Aydınlana Onur Ödülü verdi

18.04.2022 10:53
İmamoğlu ve Çalkaya, Aydınlana Onur Ödülü verdi

Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yıl dönümü, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğinin düzenlediği etkinlikte kutlandı.

Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yıl dönümü, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğinin düzenlediği etkinlikte kutlandı. Bu yılın Aydınlanma Onur Ödülünü alan Dr. Erdal Atabek'e ödülünü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya takdim etti.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED), 2003 yılından bu tarafa Köy Enstitüleri'nin kuruluş günü olan 17 Nisan'da ödül töreni düzenliyor. Belirli kriterler çerçevesinde verilen "Aydınlanma Onur Ödülü" bu yıl yazar ve tıp doktoru Dr. Erdal Atabek'e verildi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen törende Erdal Atabek'e ödülünü; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve YKKED Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu birlikte takdim etti.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan YKKED Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu, "Biz yıllardır Balçova Belediyemizin de katkılarıyla aydınlanma ışığının meşalesini taşıyan çok önemli insanlarımıza bu ödülü verdik" dedi.

Dr. Erdal Atabek de aydınlanma ödülünü, özgür düşünce için mücadele eden herkes adına kabul ettiğini söyledi. Atabek, "Bu ödülü tüm aydınlanma savaşçıları adına alıyorum. Bugün hepimiz birer köy enstitülüyüz" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Kuruluşunun üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen eğitim reformu arayışımızda Köy Enstitüleri hala bizim kılavuzumuzdur. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yayınlarından olan, Köy Enstitüleri ile ilgili önemli bir kaynak eseri de yayın dünyamıza kazandırmanın bilgisini de sizinle paylaşmış olayım. Çok mutluyum. Bu kıymetli eserin günümüzün gereksinimlerini karşılayan yeni bir modelle, yeni bir eğitim sistemiyle buluşmasını, taçlanmasını da diliyorum. Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe; ancak aklın ve bilimin ışığında, iyi planlanmış bir eğitim sistemi sayesinde taşıyabileceğimizi unutmamalıyız" diye konuştu.

Balçova Belediyesinin yıllardır Köy Enstitüleri idealini yaşatmak için çalıştığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Biz Cumhuriyetimizin ilerlemesinin kuruluş ilkelerinde olduğuna inanıyoruz. Köy Enstitüleri, bağımsızlık mücadelesinin perçinlenmesini sağlayan en önemli devrimlerden birisidir. Bu devrimi gelecek nesillere aktarmak ve benzer bir modelin ülkemizde tekrar tesis edilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde aktardı. - İZMİR

İmamoğlu ve Çalkaya, Aydınlana Onur Ödülü verdi
İmamoğlu ve Çalkaya, Aydınlana Onur Ödülü verdi

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Köy Enstitüleri, Ekrem İmamoğlu, Fatma Çalkaya, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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