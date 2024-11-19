İmkander'den Gazze ve Suriye'ye Yardım Eli - Son Dakika
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Yerel

İmkander'den Gazze ve Suriye'ye Yardım Eli

İmkander\'den Gazze ve Suriye\'ye Yardım Eli

İmkander, savaş mağduru ailelere gıda ve çocuklara mont yardımı yaparak destek sağlıyor.

19.11.2024 10:47
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İmkander Derneği Suriye ve Gazze'deki savaş mağduru ailelere yemek gıda ve çocuklar için mont yardımında bulunuyor.

Yurtiçi ve Yurtdışında mazlumlara yaptığı yardımlarla büyük takdir toplayarak gönüllere dokunan Gaziantep İmkander, İsrail'in saldırıları sonucu mağdur olan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İmkander Derneği Gazze ve Suriye'deki savaş mağduru ailelere yemek gıda ve çocuklar için mont yardımında bulunuyor.

"Yetim gülerse dünya güler"

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "Gaziantep İmkander olarak, bir yandan Gazze'de sıcak yemek dağıtımı yaparken diğer yandan Suriye'deki yetimlerin kış soğuğunda üşümemesi için mont dağıtımı gerçekleştirildi. Bu anlamlı projelerde, duyarlı Müslüman kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz. "Yetim gülerse dünya güler" anlayışıyla hareket eden İmkander olarak, Suriye'de zor şartlarda ve kamplarda yaşayan 400 yetim çocuğa kışlık mont dağıtımı yaptık. Rabbim, hayırseverlerden razı olsun. Paylaşmanın güzelliğine, yetimlerle paylaşmanın bereketine inanarak yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmkander olarak, daha fazla yetim çocuğa ulaşabilmek ve onların kışı sıcak geçirmesini sağlamak adına desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayalım, "Paylaşmak güzeldir, yetimlerle paylaşmak daha güzeldir." Yardım etmek isteyen tüm hayırseverler, bize ulaşarak projelerimize katkıda bulunabilir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İmkander'den Gazze ve Suriye'ye Yardım Eli - Son Dakika

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