İnönülüler gönül sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

İnönülüler gönül sofrasında buluştu

06.04.2022 10:08
İnönülüler gönül sofrasında buluştu

Eskişehir İnönü Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftar buluşmaları bünyesinde gönül sofrasını ilçenin Kümbet Mahallesinde kurdu.

Eskişehir İnönü Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftar buluşmaları bünyesinde gönül sofrasını ilçenin Kümbet Mahallesinde kurdu.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan ayında sürdürülen "Geleneksel Mahalle İftar Buluşmaları" organizasyonuyla hazırlanan gönül sofrası, Kümbet Mahallesinde kuruldu. Yoğun katılımın olduğu mahalle iftar buluşmasına İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyelerinden Tahsin Çelik, Basri Söğüt, Kümbet Mahalle Muhtarı Mehmet Ayan, kurum amirleri ve mahalle muhtarları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar programı öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet edip hasbihal etti. Başkan Bozkurt, samimi bir ortamda geçen iftar programında Ramazan ayı içerisinde tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Ezanın okunması ile açılan oruçlarla birlikte mahallede iftar sevinci ve bereketi yaşanırken, Kümbet Mahalle sakinleri iftar organizasyonundan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönülüler gönül sofrasında buluştu
İnönülüler gönül sofrasında buluştu
İnönülüler gönül sofrasında buluştu
İnönülüler gönül sofrasında buluştu

YORUMLAR
500
Toroslar Belediyesinin Ramazan programı devam ediyor Toroslar Belediyesinin Ramazan programı devam ediyor Ürgüp Belediyesi'nden vatandaşlara 'Ramazan etkinliği' Ürgüp Belediyesi'nden vatandaşlara 'Ramazan etkinliği'

Ramazan, Kümbet, İnönü, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnönülüler gönül sofrasında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:15:49. #1.12#
SON DAKİKA: İnönülüler gönül sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement