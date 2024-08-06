Instagram\'a VPN ile girmek ciddi güvenlik riskleri taşıyor

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SCÜ Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, kısıtlanan Instegram hesabına VPN uygulamalarıyla girmenin bir çok soruna neden olabileceğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, İnstagram'a erişim kısıtlamalarının ardından yaşanan gelişmeler ve VPN kullanımının potansiyel tehlikeleri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Darıcı, Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından birçok kullanıcının VPN gibi yöntemlere başvurarak platforma erişmeye çalıştığını belirtti. Bu durumun kısa vadede erişimi sağlasa da uzun vadede ciddi güvenlik riskleri taşıdığını vurguladı. Bazı VPN uygulamalarının, sadece yasaklı sitelere erişimi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcının telefonundaki şifreleri çalıp, ekran görüntüleri alarak gizli bilgileri ele geçirebileceğini ifade etti. Darıcı, Instagram'ın kapatılmasının kullanıcıların psikolojisi üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtti.

"Instagram'a erişeyim derken hesaplarınızdan olmayın"

Güvenilmeyen uygulamaların hesapları ele geçirebileceğini söyleye Darıcı, " İnsanların kısıtlamanın ardından VPN yoluyla veya farklı yöntemler kullanarak Instagram'a erişmeye çalıştıkları görülüyor. Bu ilk etapta erişimi bize sağlayabiliyor. Ancak farklı amaçlarla kullanılan yapılar telefonlarımıza yüklendiği zaman ilerleyen süreçte bizlere ciddi anlamda sıkıntılar da çıkartabilir. Kimi VPN uygulamaları göründüğü kadar sadece yasaklı sitelere erişimi değil aynı zamanda arka planda çeşitli şifre ve kombinasyon işlemlerini veya telefonunuzdaki ekran görüntülerini dahi alıp gönderebilecek bir potansiyel de içerebiliyor. Yüklenen programların ne olduğuna bu anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü siz tek bir program yüklüyorum, tek bir işte amaçla yüklüyorum diye düşünüyorsunuz ama arka planda çalışan başka bir yapı da söz konusu olabiliyor. Instagram'a erişeyim derken hesaplarınızdan olmayın derim" dedi.

"Bütün bilgilerinizi farklı bir yerde bir anda görebilirsiniz"

Darıcı, Instagram'a erişmek için farklı alternatifler aramaya çalışmak kişileri hiç ummadığı bir durumun içerisinde sokabileceğini ifade ederek, " VPN erişimi kolaylaştıran, erişimi sağlayan bir program gibi görünse dahi arka planda banka hesaplarını boşaltmaya başlayan veya sizin herhangi bir şekilde hem banka hesap hem de kredi kart bilgilerinize ulaşmaya çalışan, aslında hiç yapmadığınız işlemleri yapmanızı sağlayan bir arka plan uygulaması çalıştırabilir. Ayrıca sadece bunu kartlar, hesaplarımızdaki paralar olarak da görmemek gerekiyor. Aynı zamanda birçok farklı organizasyon, farklı amaçlar için de bunları kullanabiliyor. Bir terör organizasyonu dahi bunu kendi amaçları için kullanabilir. İsminizi farklı bir yerde bütün bilgilerinizi farklı bir yerde bir anda görebilirsiniz. Instagram'a erişmek için farklı alternatifler aramaya çalışırken kendinizi hiç ummadığınız bir durumun içerisinde bulabilirsiniz. Bu nedenle yüklenen programlarda nelere izin verdiğiniz o yüklenen programların gerçekten güvenilir olup olmadığı bu yüklenen programları ve uygulamayla ilgili diğer yapılan işlemleri yaparken aslında nelere de aynı zamanda tamam dediğinize dikkat etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Erişim kısıtlaması tatil organizasyonlarını iptal ettirdi

Darıcı, insanların Instegram erişiminin kısıtlanmasından sonra tatil organizasyonlarını iptal dahi ettiğini vurgulayarak, " İnsanlar günlük paylaşım yaparlarken bir anlamda aslında kendi çevresine paylaşmış olduklarıyla ilgili de bir beğenilme arzularını da doyuruyorlardı. İnsan beğenilmek isteyen bir canlı. İnsan bir takım kendi hayatına ilişkin unsurları paylaşmak isteyen bir canlı. Bu anlamda paylaştıklarından almış olduğu beğenilerde onu aslında farkında olmasa mutlu eden bir unsur. Instegram'ın kapatılmasıyla birlikte bu paylaşımların yapılamaması da bu beğenilme arzusunun aslında kötüleşmesine sebep oldu, inşaları mutsuz etti. Verilen tepkilerde bunun da etkisi mümkün. İnsanlar Instegram'ın kapalı olmasıyla birlikte tatil organizasyonlarını iptal etti. Paylaşımı yapabilmek o içinde yaşamış olduğu gerçeklikten çok daha önemli. O kişi için asıl gerçeklik yapmış olduğu paylaşım. İçinde yaşamış olduğu gözleriyle birebir görmüş olduğu an değil. İnsanların gerçeklik algısında ki gerçeğin ne olduğu noktasında ki kanaatlerinin, görüşlerinin ve duygu durumlarının aslıda değişmiş olması bir anlamdan da Instegram'ın onlar için fazla önemli kılan husus haline getirdi" şeklinde konuştu. - SİVAS