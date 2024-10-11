İphone ile Toros Takası - Son Dakika
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Yerel

İphone ile Toros Takası

Balıkesir'deki iki genç, iPhone 16 Pro Max ile 98 model Toros'u takas etti, dostlukları pekişti.

11.10.2024 22:11
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Yok böyle takas... Iphone 16 ile otomobili takas ettiler

Iphone 16 Pro Max ile 98 Model Toros takas edildi

BALIKESİR - Balıkesir'deki iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını değiştirdi. Bu sıra dışı anlaşma, hem gençler arasında dostluk bağlarını güçlendirdi hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ümit Macan, iPhone 16 Pro Max'ı edinmek için uzun bir süre araştırma yaptıklarını belirtirken, "Bu telefon o kadar yeni ki, bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yere baktık, başka illere bile sorduk ama hiçbir yerde bulamadık. Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık, hem de aramızda bir güven var. Bizde telefonla aracı takas ettik" dedi.

Arkadaşının aracının bakımını da yaptığını belirten Ümit, "Araba ortalama 150 bin civarında değerinde, telefon ise 120 bin lira. Aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşündük ve takas yapmaya karar verdik. Zaten arkadaşımın yıllardır bu araca emek verdiğini biliyorum. Bakımları da eksiksiz yapılmış" diye ekledi.

Mücahit Demirer ise, "Telefonu gerçekten istiyordum, bu benim hayalimdi. Pazar günü olduğundan piyasada yoktu. Ben de arabayı verip telefonu almak istedim, o da kabul etti. Yarın inşallah aracı üstüme alacağım" şeklinde konuştu.

Bu takas, sadece iki gencin hayallerine kavuşmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda dostluklarının da pekişmesine vesile oldu. İki arkadaş, ilerleyen dönemlerde yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Teknoloji, Ekonomi, Renault, Magazin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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