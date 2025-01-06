İran'da Starlink Kullanımı Artıyor - Son Dakika
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İran'da Starlink Kullanımı Artıyor

İran'da internet kısıtlamaları nedeniyle Starlink kullanıcıları son bir yılda %20 arttı.

06.01.2025 15:57
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Tahran E-Ticaret Derneği İnternet ve Altyapı Komisyonu tarafından ülkedeki internet kullanımına ilişkin yayımlanan raporda, ülkedeki internet kısıtlamaları nedeniyle Elon Musk'ın Starlink uyduları üzerinden internet kullanımının son bir yıl içinde yüzde 20 arttığı belirtildi.

İran'da Starlink uydularının kullanımı giderek artıyor. Tahran E-Ticaret Derneği İnternet ve Altyapı Komisyonu, ülkedeki internet kullanımına ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, İran'da internet kısıtlamaları nedeniyle Elon Musk'ın Starlink uyduları üzerinden internet kullanımının son bir yıl içinde yüzde 20 arttığı belirtildi. Raporda, İran genelinde 30 binden fazla Starlink kullanıcısı olduğu ve bu kullanıcıların yüzde 70'inin başkent Tahran'da bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu rapora ilişkin Jamaran News'te yer alan haberde, internet kısıtlamaları ve altyapı eksiklikleri, İranlı kullanıcıların ayda 700 ile 2 bin dolar arasında değişen ücretler ödeyerek Starlink uydularını kullanmaya yönelttiği ifade edildi.

Ayrıca Chrome Kullanıcı Deneyimi Raporu'na (crUX) göre İran, dünya genelinde yapılan internet kullanım sıralamasında 100 ülke arasında 99'uncu sırada yer alıyor.

İran'da internet kısıtlamaları

Başkent Tahran'da 2022 yılında gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından İran'da tüm yabancı sosyal medya platformlarına yasak getirilmiş ve ulusal internet ağına geçiş yapıldığı açıklanmıştı. Bu süreçte SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, İranlılara internet desteği sağlamak amacıyla yaklaşık 100 Starlink uydusunu aktif etmişti.

WhatsApp ve Google Play yasağı kaldırıldı

İran Siber Uzay Yüksek Kurulu, 24 Aralık'ta WhatsApp ve Google Play üzerindeki erişim yasağını oy birliğiyle kaldırma kararı almıştı. Bu karar, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçim öncesi verdiği "Eğer cumhurbaşkanı olarak seçilirsem internete yönelik uygulanan birçok yasak ve kısıtlamayı kaldıracağım" sözünün ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Ancak ülkede Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi ABD merkezli platformlara yönelik erişim kısıtlaması devam ediyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da Starlink Kullanımı Artıyor - Son Dakika

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