İranlı turistler Van'da Aşure tatilini değerlendiriyor

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İranlı turistler, ülkelerindeki 2 günlük Aşure tatilini değerlendirmek için akın ettikleri Van'da gönüllerince eğleniyor.

Ülkelerindeki 2 günlük Aşure tatilini değerlendirmek isteyen İranlı turistler, Van'a akın etti. Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğleniyor. İranlı turistlerin Van'a olan ilgileri, turizm sektörü başta olmak üzere tüm esnafı sevindirirken, bu yoğunluğun 12 aya yayılması anlamında çalışmalar da devam ediyor. Hem Van'ın İran'a yakınlığı, hem alışverişteki ucuzluk hem de insanların samimiyeti nedeniyle Van'ı tercih ettiklerini belirten İranlılar, fırsat buldukça geldiklerini söylediler.

İranlı turistlerin her fırsatta Van'a gelmelerinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden turizmci ve esnaf ise bu durumun Van ekonomisini olumlu yönde etkilediğini belirttiler. İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan turizmciler, bunun 12 aya yayılmasını arzu ettiklerini dile getirdiler. - VAN