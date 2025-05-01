İşçi Hakları İçin Grev Mücadelesi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Musa Uzun, "İşçilerin grev hakkı var. Sendikalarımızın grev hakkı da var. İşçiler patronla veya işverenle uzlaşma yapamadıkları zaman, istedikleri zammı vermedikleri zaman en büyük silahları grev. Hemen greve kalkacakları zaman hükümet kararıyla bakanlar kurulu kararıyla grevler yasaklanıyor ve işçi mecbur işine gitmek ve patronun vermiş olduğu yüzdelik zammı kabul etmek zorunda kalıyor" dedi.

Sinop'ta İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda, 1 Mayıs Tertip Komitesinin çağrısı üzerine Hamsi Yolu mevkisinde merkez ve ilçelerinden bir araya gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, buradan pankartlar ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Musa Uzun, şu ifadelere yer verdi.

" Türkiye'de işçiler hak ettiği ücreti almıyor. Asgari ücretin bile açlık sınırının altında olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ülkede özellikle özel sektörde çalışanların yüzde 80'i asgari ücretle geçiniyor. Bu da, emekçilerin ve insanların insanca yaşayacağı bir ücret değil. Emeklilerimiz de maalesef açlık sınırının altında. Onların maaşları asgari ücretin de altında. Kamuda çalışırken işçilerin de asgari ücret üzerinden ödenekleri ödendiği için emekli olduklarında da en düşük emekli maaşı bağlanıyor. O da bugün bilindiği üzere devlet katkısıyla birlikte 14 bin lira. Bu da çoğu şehirde bir ev kirası bile etmiyor.

Emeklilerin insanca yaşamaları için en azından açlık sınırının üzerinde bir emekli maaşına tabi olmaları gerekir. Her geçen gün haklarımız budanıyor. Daha önceki yıllarda kazanılmış bir sürü haklarımız var. İşçilerin grev hakkı var. Sendikalarımızın grev hakkı da var. İşçiler patronla veya işverenle uzlaşma yapamadıkları zaman, istedikleri zammı vermedikleri zaman en büyük silahları grev. Hemen greve kalkacakları zaman hükümet kararıyla bakanlar kurulu kararıyla grevler yasaklanıyor ve işçi mecbur işine gitmek ve patronun vermiş olduğu yüzdelik zammı kabul etmek zorunda kalıyor. Memurlarda yine zaten, farklı bir uygulama var. Bizde de, toplu sözleşme adı altında hükümet ne kadar zam verirse ancak o kadar. Mesela biz bu yıl için yüzde 6 zam aldık. İlk 3 aydaki enflasyona göre bile bizim aldığımız yüzde 6'lık zam eridi ve enflasyonun altında inim inim inliyor. Biz işçilerin hakları ve emekleri için mücadele ediyoruz. Sendikalar bunun için var. Sendikaların mücadelesi işçilerin sermayeden, devletin toplamış olduğu vergilerden haklarını ve paylarını almaları için. Bunun için mücadelemiz artarak devam edecek."