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İskenderun'da deprem sonrası Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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İskenderun'da deprem sonrası Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel etkinliği düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi, deprem sonrası hasarları giderildikten sonra Noel etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtıldı.

İskenderun\'da deprem sonrası Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi\'nde Noel etkinliği düzenlendi
23.12.2023 - 22:53,
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Depremin vurduğu İskenderun'da Noel etkinliği

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel etkinliği düzenlendi.

İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi asrın felaketinde hasar almıştı. Tahribatların giderildiği Aziz Çorç Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara da hediyeler dağıtıldı.

İskenderun Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanı Can Teymur, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi gerçekten büyük bir felaketti. Kiliselerimiz ve bütün ibadethaneler depremde tahrip oldu. Şu anda bulunduğumuz İskenderun'daki kilisede Noel'i kutluyoruz. Çocuklarımızla birlikte bir etkinlik yaptık. Bütün evlatlarımıza hediyeler dağıtılacak" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar da mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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