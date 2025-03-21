İŞKUR\'dan Bilecik\'te 100 Personel Alımı

Bilecik İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda istihdam edilmek üzere toplam 100 personel alınacak.

Başvuruların, 23 Mart 2025 tarihi saat 23.59'a kadar devam edeceği, E-Şube platformu üzerinden (esube.iskur.gov.tr) veya ALO 170 telefon hattı aracılığıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi. İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, konuyla ile ilgili olarak açıklamasında "Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, 25 Mart 2025 tarihinde saat 08.30 ile 17.30 arasında Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binasında mülakatlar yapılacak.

TYP kapsamında istihdam edilecek personeller, okullarda bakım, onarım ve temizlik işlerinde görev alacak. Görev alan personeller, 7 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasında, toplam 84 gün süreyle görevlendirilecek. Program, iş gücü piyasasına katılım sağlamak ve yerel iş imkanlarını artırmak amacıyla hayata geçiriliyor. İlgilenen adayların belirtilen tarihler içinde başvuru yapmaları önemle duyurulur" dedi. - BİLECİK