İsrail'den Hizbullah'a Saldırı

15.02.2026 07:00
İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Güney Lübnan'da bulunan Hizbullah'a ait silah depolarına ve fırlatma rampalarına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail, Orta Doğu ülkelerinin egemenliğini ihlal eden saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada Güney Lübnan'daki Hizbullah altyapılarına yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Silah depolarının ve fırlatma rampalarının hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Hizbullah terör örgütü, İsrail'e zarar vermek amacıyla Güney Lübnan'daki terör altyapısını yeniden inşa girişimlerine devam etmektedir" denildi. Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmanın ihlali anlamına geldiği savunulurken, İsrail ordusunun İsrail ve vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına ait amatör kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Terör, Yerel, Son Dakika

