 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'e kefenli protesto - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'e kefenli protesto

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İsrail'in çocuklara yönelik saldırılarına dikkat çekilmesi amacıyla yerde yatan çocukların üstü beyaz örtüyle kapatılarak İsrail aleyhinde eylem gerçekleştirildi.

23.12.2023 - 16:02,
Abone Ol

İsrail'e kefenli protesto

Çocukların üstüne beyaz örtü sererek İsrail'i protesto ettiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İsrail'in çocuklara yönelik saldırılarına dikkat çekilmesi amacıyla yerde yatan çocukların üstü beyaz örtüyle kapatılarak İsrail aleyhinde eylem gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyemeye devam ederken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de her hafta İsrail'in hain saldırılarına yönelik eylemler yapılıyor. İlçede bulunan Köprübaşında bir AVM'nin önünde aileleriyle toplanan vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek saldırılardan etkilenen çocukların fotoğrafları, çanta oyuncak gibi birçok malzeme yere serildi. İsrail'in çocuklara saldırılara dikkat çekilmesi amacıyla malzemelerin hemen yanı başına ise bir kaç çocuk yere yatarak üzerlerine ise beyaz örtü serildi.

Ahmet Çalışkan, 'Korktunuz değil mi? Telaşa kapıldınız, düşüncesi bile ne kadar acı. Her gün bununla yaşamak, her gün ölümle burun buruna olmak. Oysa biz çocuklar Filistin'de her gün bu korkuyla yaşıyoruz. Bir çoğumuz şehit oluyor, kalanlarımız bu korkuyla her an yüzleşiyor. Biz Filistinli çocuklar adeta ölüme doğuyoruz. Geleceğe dair planlar yapamıyoruz. Nerede, ne zaman katil İsrail'in hedef gözeten bombasıyla karşılaşacağımızı bilmeden yaşıyoruz. Şimdilerde çoğumuz sıcak anne kucağına hasret hayatta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İsrail\'e kefenli protesto
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tekirdağ, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'e kefenli protesto - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:18:14. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'e kefenli protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement