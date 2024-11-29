İsrail'in Gazze Saldırısında 4 Ölü

Yerel

İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

İsrail ordusu Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrinin batısındaki Ebu Diya Fırını yakınlarında bulunan 2 eve İsrail güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında 2 kadın ve 1 çocuğun da bulunduğu en az 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Enkaz altında kalan kişileri arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı. - GAZZE