İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
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Yerel

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde baskın düzenledi. Ben-Gvir, Hamas'a yönelik askeri baskının arttırılması çağrısında bulundu.

18.07.2024 13:34
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Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarını sürdürürken, bir yandan da provokasyonlarını sürdürüyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde baskın düzenledi. Ben-Gvir, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleriyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, "Bu sabah kaçırılanların evlerine dönmesi için dua ettim. Ancak bu, karışık bir anlaşma olmadan, Hamas'a yönelik askeri baskının arttırılması ve Hamas'ın ezilmeye devam edilmesiyle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, 21 Mayıs'ta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

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