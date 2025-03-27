İstanbul\'da Bayram Trafik Denetimi

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesi, Büyük İstanbul Otogarı'nda trafik denetimine katıldı. Vali Gül, bayramda alınan tedbirlere ilişkin, "Bu Ramazan Bayramı'nda da emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, kaymakamlarımızın koordinesinde İstanbul'umuzun hemşerilerimizin ağız tadıyla bir bayram geçirmesi için 7 gün 24 saat alanda olacaklar" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesi Büyük İstanbul Otogarı Çıkış Uygulama Noktasında trafik denetimine katıldı. Vali Davut Gül'e, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'in eşlik etti. Ardından Vali Gül, İstanbul'da alınan bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sürücüleri uyarıyoruz, hemşerilerimizi uyarıyoruz"

Sürücülere uyarılarda bulunan Vali Davut Gül, "Bu Ramazan Bayramı'nda da emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, kaymakamlarımızın koordinesinde İstanbul'umuzun hemşerilerimizin ağız tadıyla bir bayram geçirmesi için 7 gün 24 saat alanda olacaklar. Bugünde otogardan başladık. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tatil süresi 9 güne çıktı. Bundan dolayı da hemşerilerimizin il dışına seyahatleri daha da arttı. Yaptığımız iş şu: özellikle trafik tedbirlerini tekrardan gözden geçiriyoruz. Sürücüleri uyarıyoruz, hemşerilerimizi uyarıyoruz, yorgun çıkmamaları konusunda uzun yola giden şoförlerimizin mutlaka mola vermeleri, ikinci bir şoförü yanında bulundurmalarını arzuluyoruz " dedi.

"Can ve mal kaybı olmaması için herbirimizin ayrı ayrı kurallara uyması gerekiyor"

Trafik kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen Vali Gül, "Trafik kurallarına uymaları, kemer takmaları, trafik işaretlerine uymalarını hatırlatmış oluyoruz. Özellikle trafik kazalarında uzun süreli tatillerde çok sayıda hemşehrimiz maalesef hayatını kaybediyor. Yaralı olan hemşehrilerimiz oluyor. Can ve mal kaybı olmaması için herbirimizin ayrı ayrı kurallara uyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Ölümlü kazaların çok olduğu alanlarda tedbirlerimizi bir kat daha arttırmış olduk"

Tedbirlerin arttırıldığını söyleyen Vali Gül, "Trafik kurallarını dışında İçişleri Bakanlığımızın bütün Türkiye'de uygulanmasını talimatlandırdığı çeşitli kurallar var. Onları da harfiyen yerine getirmek için hem kaymakamlarımız hem de kolluk kuvvetlerimiz gerekli planlamayı yaptılar. Özellikle kazaların çok olduğu, ölümlü kazaların çok olduğu alanlarda tedbirlerimizi bir kat daha arttırmış olduk. Sadece trafik kuralları değil trafik kazaları değil aynı şekilde sağlıkla ilgili trafikle ilgili 7 gün 24 saat hemşerilerimize hizmet veren alanlarda da 9 gün boyunca çalışmalara devam edeceğiz. 9 günün sonunda şunu diyebilecek olalım. Bir önceki tatile göre kaza sayılarımız azaldı. Ölümlü kazalarımız olmadı, yaralamalı kazalarımızın sayısı azaldı" diye konuştu.

"Yasal etkinliklerin yapılmasıyla ilgili bizim bir tecrübemiz var"

İstanbul'da hafta sonu oynanacak derbi maçı ve Maltepe Mitingine yönelik alınan önlemlerden bahseden Vali Gül, "Organizasyonlarla ilgili güvenlik kuvvetlerimizin tedbir alma yetenekleri çok yüksek. Özellikle etkinlikler yasal etkinliklerin yapılmasıyla ilgili bizim bir tecrübemiz var. Maçlar planlı etkinlik, yasal alanlarda yasal etkinliklerde planlı etkinlikler olduğu için arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alacaklardır. Burada önemli olan şu izin verilen yerlerde ve izin verilen saatlerde olmasıdır. Bunlar olduğu müddetçe İstanbul'umuzda 40 tane yasal olarak etkinlik yapılacak alan var. Bu alanlarda olduğu müddetçe ve kurallara uyulduğu müddetçe kazasız, belasız bu da atlatılmış olacak" ifadelerini kullandı.

22 bin 475 personel mesai yapacak

9 günlük bayram tatili süresince, özellikle trafik güvenliğini sağlayabilmek amacıyla birçok tedbiri uygulamaya konuldu. Bu kapsamda bayram süresince şehir genelinde toplam 905 noktada 7 bin 65 ekip ve 22 bin 475 personel 24 saat usulüne göre görev yapacak. Trafik tedbirleri kapsamında ayrıca 16 radar, 4 helikopter, 49 drone, 10 deniz botu da sahada olacak.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının 813 noktada, 2 bin 740 tim ve 7 bin 777 personel ile sahada görev yapacağı öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin ise, il genelinde 16 yol kontrol noktası oluşturduğu bu kontrol noktalarında bayram süresince 37 tim ve 96 personelle vatandaşların trafik güvenliğini sağlamak için görevde olacağı öğrenildi. - İSTANBUL