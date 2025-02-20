İstanbul'da Kar Eğlencesi

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İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Eyüpsultan'da kar topu oynayan minikler, güzel vakit geçirdi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı çocuklara yaradı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar Eyüpsultan'da kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte dışarı çıktı. Araçların üzerlerindeki karları toplayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Kar topu oynayan miniklerin neşeli anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL