İstanbul'da Kar Manzarası

Yerel

İstanbul'da dün gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının ardından Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı ile çevresi beyaza büründü. Tarihi yarımadada karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzara dron kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kent, beyaz bürünen bir güne uyandı. Megakentin sembol noktalarından olan Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Beyaza bürünen tarihi yarımadadaki mest eden manzara havadan görüntülendi. - İSTANBUL