İstanbul'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil, Trafik Sakin - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil, Trafik Sakin

İstanbul\'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil, Trafik Sakin

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 20 seviyelerine düşmesi gözlemlendi. Vali Davut Gül, motokuryelerin de trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı.

21.02.2025 09:32  Güncelleme: 09:34
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İstanbul'da kar tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde trafiğin sakin olduğu gözlendi. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.00 itibariyle yüzde 20 oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün için de okulların tatil edildiğini ve motokuryelerin ise geçici süreyle trafiğe çıkması yasaklandığını açıklamıştı. Gece saatlerinde ise kar yağışı etkisini artırınca İstanbullular, güne beyaz örtüyle uyandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola düşerken, trafiğin ise sakin olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 20'i oldu.

İşe giden Ahmet Kayık, "Karı özledik. Çocuk gibi seviyor herkes. 4-12 çalışıyoruz. Dün gece çıkışta biraz zorlandık. Okulların tatil olması normal. Yerler buz oluyor. Biz bile kayıyoruz. Mutluyuz. İnsan huzur buluyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil, Trafik Sakin - Son Dakika

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