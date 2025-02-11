İstanbul'da Okullar Tatil

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Kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi.

İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, "Sevgili öğrencilerimiz kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği düşünüldüğünde okullarımız bugün tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL